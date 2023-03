Nothing ya ha puesto fecha a la presentación de sus próximos Nothing Ear (2), los auriculares inalámbricos que elevan el sello característico de la marca. Sin embargo, a pocos días de distancia de la exhibición, un conocido filtrador ha revelado todos los detalles de los nuevos dispositivos, incluyendo su diseño y especificaciones.

Si bien este reporte de The Tech Outlook nos ofrece nuevos detalles, no es la primera vez que vemos una filtración concerniente a este par de gadgets. En las imágenes presentadas observamos un diseño heredado de la generación anterior, con un plástico semitransparente que revela los componentes internos de los auriculares. Sin embargo, más allá de un micrófono dedicado a la cancelación de ruido que la marca ha decidido mover a la parte superior del cuerpo, los cambios físicos en los Nothing Ear (2) no son realmente notables.

De esta forma, el nuevo par de auriculares entrega el mismo lenguaje de diseño que ya conocimos en la generación pasada. Estos añadidos se ven complementados con la palabra «Nothing ear (2)» impresa en la varilla de los auriculares.

El filtrador también ha liberado nuevas imágenes que, por lo visto, pertenecen a la promoción de los Nothing Ear (2) cuando finalmente sean presentados al mercado mundial.

¿Qué hay de nuevo en las especificaciones de los Nothing Ear (2)?

Los Nothing Ear (2) representan un cambio incremental con respecto a la primera generación, pero no uno demasiado dramático. Por ejemplo, las especificaciones filtradas revelan que su tiempo de reproducción aumenta hasta las 6 horas (36 si utilizamos el estuche de carga). Para ponerte en situación, el modelo anterior permitía reproducir contenido por 5.7 horas —con la cancelación activa de ruido apagada—, y hasta 34 horas si usábamos el estuche. Eso sí, ahora podrás cargar el estuche a través de USB-C o carga inalámbrica compatible con el estándar Qi.

Render de los Nothing Ear (2), colaboración de OnLeaks y The Tech Outlook

En cuanto a los altavoces empleados, los Nothing Ear (2) llegan equipados con un par de 11.6 mm, calcando a su predecesor. Así, no esperemos ver cambios significativos en la calidad de sonido. No obstante, un punto donde sí conseguimos una diferencia notable es en la resistencia al polvo y agua. Según el reporte, los nuevos auriculares contarían con certificado IP54, una mejora sobre el IPX4 que ofrecían los Ear (1).

Por su parte, el peso individual de los auriculares se ha visto disminuido muy ligeramente. Por ejemplo, cada uno pesa un total de 4.5 gramos, 0.2 gramos más ligero que los Ear (1). Además, un informe anterior comentaba que los nuevos Nothing Ear (2) incluirían ecualizador avanzado, búsqueda de auriculares, modo transparencia y doble conectividad entre sus funciones. De hecho, la compañía podría permitirte personalizar el funcionamiento de la cancelación activa de ruido.

¿Cuál es el precio final de los Ear (2)? De momento, es información desconocida. No obstante, mantente atento a la presentación de la compañía este próximo 22 de marzo, a las 14:00 horas (hora peninsular española), o las 7:00 horas (hora de Ciudad de México). Será aquí donde Nothing revele los detalles finales de sus gadgets de última generación.

También en Hipertextual: