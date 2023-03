Los amantes de la astronomía tienen en los próximos días una oportunidad única para ver una preciosa alineación planetaria. Ni más ni menos que cinco planetas posarán junto a la Luna entre el 25 y el 30 de marzo.

Aunque no todos saldrán a la misma hora y algunos se perderán pronto bajo el horizonte, Júpiter, Mercurio, Venus, Urano y Marte posarán junto a nuestro satélite durante estos días. Además, Saturno hará una aparición estelar, solo durante el 27 y el 28 de marzo.

Algunos se podrán ver a simple vista, pero para divisar todos los miembros de la alineación planetaria lo ideal será disponer de unos prismáticos o un telescopio. Además, puede venir bien una aplicación tipo Stellarium, ya que así podremos ver la posición y la hora de salida de cada planeta, dependiendo de dónde nos encontremos. Pero eso no es lo único que debemos tener en cuenta.

Claves para ver la alineación planetaria

Venus puede verse sin problemas desde la ciudad. De hecho, como bien recuerdan desde Science Alert, es el tercer astro más brillante en el cielo, después del Sol y la Luna. Sin embargo, otros miembros de la alineación planetaria se verán mucho más débiles. Por eso, si podemos alejarnos de la contaminación lumínica, mucho mejor.

Además, dado que algunos de los planetas asomarán solo un poco sobre el horizonte, lo ideal es ubicarse en un lugar en el que no haya montañas o edificios que tapen la vista.

Llegados a este punto, solo queda esperar a que el Sol se oculte bajo el horizonte y mirar justamente hacia el oeste. No tardarán en aparecer Júpiter y Mercurio. Se verán algo débiles, por lo que será mejor usar prismáticos, pero para eso es muy importante asegurarse de que ya no queda luz del Sol. Si no, podríamos dañarnos la vista. Solo dispondremos de una hora para verlos, después se volverán a ocultar.

Por su parte, Venus y Urano se verán más altos, aunque Venus será mucho más brillante. Urano se ve tan débil que lo ideal es esperar a que los otros dos se hayan ocultado para verlo mejor. Por desgracia, verlos juntos es complicado. En cuanto a Marte, estará mucho más tiempo en el cielo, sobre la luna creciente y ligeramente a su izquierda del 25 al 27 de marzo, luego debajo de la Luna el 28 de marzo y más allá.

Finalmente, Saturno se unirá a la alineación planetaria solo durante el 27 y el 28 de marzo y no posará con todos los demás, porque aparecerá mucho más tarde, justo antes del amanecer. Por lo tanto, será una reunión peculiar, pero digna de ser vista. Vale la pena apuntarse las fechas en el calendario y aprovechar esos días para salir a mirar el cielo.

También en Hipertextual: