En los últimos años, venimos experimentando muchos cambios en lo que se refiere a seguridad vial y al manejo de automóviles privados. La Dirección General de Tráfico ha estado incorporado toda una serie de tecnologías como DGT 3.0 y los sistemas ADAS que afectan a los vehículos y a los dispositivos que deben incorporar. Y como el proceso todavía no ha finalizado, seguiremos viendo más novedades en los próximos meses. Una de ellas se conoce como V16. También se las conoce como señales V16 o, simplemente, luces V16.

La puesta en marcha de este dispositivo V16 fue el 1 de julio de 2021. Así que tal vez ya habrás oído hablar de ello, pero como no será obligatoria hasta el 1 de enero de 2026, todavía tienes margen para ponerte al día, y para adquirir una señal V16 para tu propio automóvil. El motivo es que este accesorio será necesario para avisar en carretera cuando tengas un accidente o sufras una avería. Es y será el sustituto de los triángulos que se venían usando hasta ahora. Ambas soluciones de seguridad convivirán hasta 2026.

Estas son las características de estas señales V16. Cómo funcionan, dónde debes llevarlas cuando salgas a la carretera, dónde se pueden comprar y hasta qué punto son obligatorias y qué especificaciones deben cumplir.

Todo sobre las luces V16

Más seguridad vial con las luces V16

En palabras de la propia Dirección General de Tráfico, la señal, luz o dispositivo V16 es “una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es, o no, recargable”.

Su función es advertir al resto de conductores que hay un vehículo inmóvil en la calzada y que “su carga se encuentra caída sobre la misma”. Es decir, cuando tengas un accidente o una avería, en lugar de sacar los ya tradicionales triángulos, deberás colocar las luces V16 para que otros conductores circulando las vean. Y evitar así un nuevo accidente.

¿Es obligatorio llevarlas?

Las señales o luces V16 serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026. Hasta entonces, es aconsejable hacer el cambio, aunque puedes “seguir usando los tradicionales triángulos”. Además de ir pensando en adquirir un dispositivo V16 para tu vehículo, debes tener en cuenta que cuando sean obligatorias, deberán estar conectadas con el sistema DGT 3.0.

Desde enero de 2023, se han comenzado a vender luces conectadas, pero no es obligatorio que estén conectadas a DGT 3.0 hasta que sean obligatorias.

¿Dónde las pongo? ¿Y cuándo debo utilizarlas?

Las luces V16 deben ir siempre en tu vehículo. Para tenerlas a mano cuando las necesites. En concreto, han de estar guardadas en la guantera. Es decir, en un lugar de fácil acceso. Y otro requisito ineludible es que deben estar cargadas. Ten en cuenta que para que funcionen deben llevar pilas cargadas. Sean o no recargables. Así que aunque no lo especifiquen, no está de más incluir en la guantera un respaldo de pilas adicionales.

¿Cuándo debes usar el dispositivo V16? En el momento que debas parar tu vehículo en carretera por avería o accidente. Su función es avisar que tu vehículo, o parte del mismo, invade parte de la carretera. La luz V16 es visible a un kilómetro de distancia cuando está activada.

¿Dónde deberás colocarlo? “En la parte más alta posible del vehículo inmovilizado y, en todo caso, garantizado su máxima visibilidad. Las especificaciones sobre su diseño exigen que se pueda mantener estable sobre una superficie plana; pero, si por la altura no es posible acceder al techo del vehículo, el dispositivo V16 deberá estar dotado de algún medio, como un imán, que le permita ser colocado en la puerta del conductor”.

¿Qué es la conectividad de las luces V16?

Cuando sean obligatorias en 2026, las luces o dispositivos V16 deberán estar conectadas a DGT 3.0. Así, la información se enviará a la Dirección General de Tráfico y esta la comunicará automáticamente a los conductores. En concreto, “el resto de vehículos recibirá la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo”. La información también se mostrará en los paneles de mensaje variable de la carretera en la que estés estacionado.

La baliza V16 conectada comunica “la activación, desactivación y geoposicionamiento de la señal al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad. Esta información se enviará cada 100 segundos hasta que se remita la comunicación de desactivación”. Y lo mejor de todo es que tú no tienes que hacer nada, salvo colocar y activar la señal.

La propia señal se encargará de enviar la comunicación. Como indica la DGT, no tendrás que “recurrir a elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares”. Vamos, que no tendrás que hacer nada más ni pagar nada por el servicio. Las luces V16 homologadas deben cumplir con una “conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V16, por lo que no deberás pagar ningún tipo de cuota adicional”. Lo que sí tendrás que hacer es fijarte en la fecha de caducidad del dispositivo, impresa en el envase y en el mismo.

¿Qué señales V16 debo comprar?

Cuando hablamos de cualquier tema relacionado con la Dirección General de Tráfico, la clave del asunto está en la homologación. Cuando la DGT exige algo, ese algo debe estar homologado. Es decir, que cumpla con las especificaciones indicadas en una normativa o directriz concretas. En resumen. Que no basta con entrar en un comercio o tienda, física u online, y comprar las primeras luces V16 que veas. Deben cumplir con lo “dispuesto en el ANEXO XI “SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS” del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos”.

También debes tener en cuenta que no todas las luces V16 que se venden tienen la función de conectividad. La propia DGT te recomienda comprar una señal V16 conectada para tenerla lista para 2026. Cuando será obligatoria su conectividad. Así haces una compra en vez de dos. Por lo demás, las luces V16 se pueden comprar en cualquier establecimiento, físico o virtual, en el que encuentres equipamiento para automóviles. Eso sí. Fíjate que estén certificadas por la propia DGT.

En la fecha de publicación de este artículo, hay cuatro modelos de dispositivo V16 certificado. Son los siguientes:

Help Flash IoT de Help Flash (Netun Solutions, S.L.) Nº de certificado LCOE 2022110790G1

de Help Flash (Netun Solutions, S.L.) Nº de certificado LCOE 2022110790G1 FlashLED SOS de FlashLED (Turisport, S.L.) Nº de certificado LCOE 2023010020G1

de FlashLED (Turisport, S.L.) Nº de certificado LCOE 2023010020G1 PF LED ONE V16 (Grupo PF Seguridad Vial, S.L.) Nº de certificado LCOE 2023010084G1

(Grupo PF Seguridad Vial, S.L.) Nº de certificado LCOE 2023010084G1 DP-EL2022-C1 (Distribuciones Escudero Fijo, S.L.) Nº de certificado LCOE 2023010078G1

