Lance Reddick murió a los 60 años de edad. El actor puede ser entendido como una figura de culto, debido a su participación en producciones relevantes del siglo XXI y otras con un menor calado. Pero en las que igual pudo influir debido a sus personajes. Puede que se le conozca, principalmente, por su papel en la serie The Wire y por haber sido parte de John Wick.

Sin embargo, esos papeles no son los únicos valiosos en una filmografía extensa, incluyendo su paso por diversas franquicias de videojuegos en las cuales aportó su talento actoral a otros personajes. Su carrera cinematográfica comenzó con Witness to the Mob, una producción estrenada en 1998.

Un par de años antes, en 1996, debutó en la televisión como parte de New York Undercover. Fueron los primeros pasos hasta llegar, en el 2002, luego de otros proyectos, a The Wire. Esta serie marca un antes y un después en su carrera. No solo por el éxito de la producción de HBO, sino también por la importancia de su personaje, el Teniente Cedric Daniels, dentro de la historia.

Los mejores personajes en la carrera

de Lance Reddick

Buena parte de los papeles más importantes de Lance Reddick fueron interpretando a personajes secundarios. No por eso fueron menos significativos en la trama de cada serie o película en la que participó. De alguna forma, bien sea por criterio en la selección de papeles o por guía del equipo de producción, la sensación es que Reddick siempre encontró una manera de hacerse notar en las producciones.

The Wire

Esta serie fue emitida entre 2002 y 2008, con un total de cinco temporadas en las que Reddick interpretó al Teniente Cedric Daniels, del departamento de Narcóticos.

Por su relación con distintos miembros de otros departamentos de la policía, el Teniente Cedric Daniels era una constante durante la serie. Más allá del rol que ocupara en el cuerpo de seguridad, de una u otra forma se veía involucrado en otros casos. Uno de los aspectos que definió su papel fue la relación que tenía con su esposa, una relación sujeta en mentiras y engaños para guardar las apariencias y sacar rédito político.

El vínculo con James ‘Jimmy’ McNulty (Dominic West), quien fue el protagonista de la serie, sirvió para describir una especie de relación padre-hijo entre el policía experimentado y el joven impetuoso. Son un clásico sus disputas, debido a los métodos que cada uno prefería utilizar al momento de resolver un caso e{n The Wire.

Lost

En esta serie, creada por J. J. Abrams y ‎Damon Lindelof, Lance Reddick interpretó a Matthew Abbadon, un agente encargado de reclutar a personas para luego trasladarlas de un lugar a otro. Su participación en esta serie se produjo luego de The Wire. Lost, que se extendió desde 2004 y hasta el 2010, en su momento también fue un fenómeno televisivo.

Aunque el actor estuvo en solo cuatro episodios, su participación dio pie a conseguir uno de los papeles más importantes de su carrera como actor en series de TV. Otra producción hecha por Bad Robot.

Fringe

Lance Reddick junto a John Noble en Fringe

Tras el éxito descomunal de Lost, Abrams concibió otra serie junto a Roberto Orci y Alex Kurtzman mientras trabajaban en el soft reboot de Star Trek. Se estrenó en septiembre de 2008 y fue un éxito instantáneo. Junto a Anna Torv y John Noble y Joshua Jackson, Lance Reddick fue uno de los actores principales de la producción a lo largo de sus cinco temporadas y cien episodios.

La serie fue un híbrido entre ciencia ficción, fantasía y drama, con, según sus creadores, influencias en Expedientes secretos X (Expediente X), Twilight Zone o películas como Estados alterados, obras de David Cronenberg y libros de Michael Crichton. Inicialmente, la serie se enfocaba en un misterio cada semana, mutando hacia arcos narrativos grandes que abarcaban toda la temporada.

Lance Reddick interpretó el papel de Phillip Broyles, un agente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien dirige la división Fringe. También interpreta a su variante de un universo paralelo, Coronel Broyles. Para muchos amantes de las series y la ciencia ficción, este es el papel más representativo del actor.

Fringe nunca tuvo la audiencia de Lost, y llegó a tener épocas con cifras muy bajas. Pero su temática, actuaciones, incluyendo las de Reddick y exploración de universos paralelos, la convirtió en una serie de culto.

Bosch

La serie Bosch fue un drama policial de Amazon Prime Video basado en las novelas de Michael Connelly. Se enfoca en el detective Harry Bosch, interpretado por Titus Welliver, mientras investiga delitos y crímenes en la ciudad de Los Ángeles. Uno de los personajes clave de la serie es el jefe de policía Irvin Irving, interpretado por Lance Reddick.

Reddick se unió al reparto de Bosch en la segunda temporada como el jefe de policía de Los Ángeles. Su personaje, Irving, es un hombre ambicioso y astuto que a menudo choca con Bosch por su estilo de trabajo poco convencional.

La presencia de Lance Reddick en la serie agrega una dimensión extra al drama, ya que su personaje es un contrapunto al personaje principal. La dinámica entre Irving y Bosch crea tensiones interesantes en la trama mientras se sumerge en los oscuros secretos de la ciudad y su sistema policial.

La actuación de Reddick fue elogiada por la crítica y los fanáticos de la serie. Su personaje tuvo una evolución importante a lo largo de las temporadas y demostró ser una parte integral de la trama. Fue nominado a un premio Saturn por su participación.

Además de Lance Reddick, la serie cuenta con un reparto sólido que incluye a Jamie Hector, Amy Aquino, Madison Lintz y Lance Henriksen. Bosch tuvo un total de 68 episodios. Esta fue una de las series que en 2014, Amazon Prime Video permitió que la audiencia votara por si debería continuar o no tras su piloto. Tras el experimento, la compañía anunció que había aprobado la grabación de una temporada completa.

La serie continua con una especie de spin-off llamado Bosch: Legacy, con Titus Welliver repitiendo como Harry Bosch. Se estrenó en mayo de 2022 en Amazon Freevee. Se ha ordenado una segunda temporada.

La saga John Wick

Mucho antes de que John Wick fuera el fenómeno comercial que es en la actualidad y se convirtiera en un paradigma del cine de acción, Lance Reddick ya formaba parte del proyecto. Su paso por esta franquicia comenzó con la primera (una entrega en la que no se tenía mucha fe) y se extendió hacia la segunda, la tercera y la cuarta película.

En esta franquicia interpretó a Charon, el conserje del Hotel Continental. Fue uno de los personajes clave en estas películas. Su rol consistió en servir de vínculo entre el sitio, una suerte de embajada de paz dentro de este universo, y John Wick, a quien asistió en otros momentos. Lance Reddick es parte del elenco que estará en John Wick 4, que se estrenará el próximo 23 de marzo. Se espera que también aparezca en Ballerina, el spin-off que la franquicia prepara con Ana de Armas y Keanu Reeves.

Otros papeles de Lance Reddick

Sin alcanzar un estatus de superestrella, Lance Reddick siempre encontró la manera de hacerse un espacio dentro de la industria del cine y la televisión, alcanzo prestigio por su trabajo, incluyendo American Horror Story, The Blacklist, Godzilla vs Kong,

Su filmografía, tanto en cine como en televisión, describe un perfil capaz de adaptarse a diversas producciones y formatos. Si bien puede haber una especie de lugar común en el personaje de detective o de policía, su trabajo va mucho más allá de eso. Como parte de los actores importantes de segunda línea o copotragónicos, su partida deja un vacío significativo dentro de la industria del entretenimiento.

