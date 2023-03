The Last of Us ha sido para muchos una de las mejores series de la temporada. Pero, además de entretenernos, también nos ha hecho florecer algunos miedos. Por ejemplo, la posibilidad de que ciertos hongos, que normalmente no afectan a humanos, adquieran la posibilidad de hacerlo. Por eso, saber que un hongo que normalmente solo infecta a las plantas ha infectado por primera vez a un humano, en la India, puede resultar preocupante.

La parte buena de la historia es que el hombre está bien. Aunque el caso se ha publicado ahora, hace dos años que ocurrió y el paciente sigue perfectamente. Aun así, resulta llamativo que el hongo Chondrostereum purpureum, que normalmente causa la enfermedad de la hoja plateada en plantas, llegase a infectar a un humano.

En el estudio publicado por los científicos que le atendieron, estos señalan que, a causa del calentamiento global, este tipo de situaciones podrían hacerse más frecuentes. De nuevo, nos recuerdan lo sucedido en The Last of Us. Aunque, para que no cunda el pánico, lo que cuentan en la serie y el videojuego es muy extremo. Tanto, que hay varios motivos por los que sería prácticamente imposible que pasase algo así.

El hongo que saltó de las plantas a un humano

Un hombre de 61 años, micólogo vegetal de profesión, acudió a un hospital de la India aquejado de ronquera, tos, cansancio y dificultad para tragar. Inicialmente se le hizo una radiografía de tórax, en la que no encontraron nada anormal. Por eso, se procedió a realizar una tomografía computarizada del cuello, en la que sí que encontraron un absceso. Este fue extirpado y enviado para su análisis, en busca del agente infeccioso que le había causado los síntomas.

Los primeros intentos fueron fallidos. No daban con el origen de la infección. Por eso, se procedió a enviar una muestra a la OMS, donde se decidió secuenciarlo. Así, consiguieron poner nombre al hongo que había hecho enfermar al paciente. Se trataba de Chondrostereum purpureum, pero resultaba sorprendente, pues era la primera vez que se conocía que este hongo hubiese infectado a un humano.

A pesar de su profesión, el hombre negó haber trabajado con ese hongo en concreto. Sin embargo, sí que había manejado plantas en descomposición, por lo que era posible que alguna de ellas estuviese infectada con C. purpureum.

El final de la historia es mucho más feliz que cualquier capítulo de The Last of Us. Según señalan en el estudio, se drenó totalmente el absceso y, después, se le administró al paciente un fármaco antifúngico llamado voriconazol. Lo tomó durante 60 días y posteriormente se le retiró el tratamiento. Dos años más tarde, sigue perfectamente y no hay signos de recaída.

Soma Dutta, Ujjwayini Ray/Medical Mycology Case Reports

Lo que nos recuerda a The Last of Us

Para que un hongo pueda infectar a humanos, debe ser capaz de sobrevivir a temperaturas de 35 °C a 37 °C. Esto deja muy pocos candidatos. Además, incluso los que son capaces de hacerlo no suelen causar enfermedades graves con un sistema inmunitario competente.

No obstante, eso no significa que debamos perderlos de vista. En primer lugar, porque se debe proteger a las personas más vulnerables. Y, por otro lado, porque podrían darse cambios en los que sí afecten a una mayor proporción de la población.

De momento, estos científicos se muestran preocupados por las consecuencias del calentamiento global. Lo explican en el estudio en el que se informa el caso: “El empeoramiento del calentamiento global y otras actividades de la civilización abre la caja de Pandora para nuevas enfermedades fúngicas”.

Si no queremos abrir esa caja de Pandora, debemos intentar frenar el calentamiento global. En The Last of Us no lo hicieron y lo pagaron caro. Llegar a algo así es propio de la ficción. Pero ya hemos visto lo que puede hacer con todo un planeta, incluso un patógeno relativamente leve, como el SARS-CoV-2. Sobran los motivos para combatir el cambio climático y, desde luego, evitar el avance de nuevas enfermedades es uno de ellos.

