Posiblemente te estés planteando comprar un ordenador de sobremesa (ya sea sólo la torre o directamente un All in One con el monitor integrado) para empezar a trabajar por tu cuenta, o te hayan dado la opción de elegir un equipo para trabajar por cuenta ajena. Lo primero que debes saber es que la decisión es más importante de lo que parece ya que puede ser la diferencia entre realizar tu trabajo con soltura y comodidad o que sea un verdadero infierno, con procesos que se cuelgan constantemente.

En los últimos años, la manera que tenemos de trabajar ha cambiado radicalmente. Si nos remontamos a 2003, hace ya veinte años, la marca ThinkCentre entró a formar parte de la vida de millones de personas en todo el mundo. Desde entonces, tanto Lenovo como su serie ThinkCentre, se han consolidado como una de las mejores opciones con equipos perfectos, no sólo para trabajar sino para realizar cualquier acción.

Tanto si eres una persona que necesita un equipo para trabajar de manera física en la oficina, vas a poder teletrabajar o simplemente vas a adoptar un formato híbrido, aquí tienes una serie de aspectos que debes tener en cuenta para escoger el equipo perfecto.

Diseño compacto en los Lenovo ThinkCentre

Uno de los principales atractivos de los equipos Lenovo ThinkCentre es su diseño compacto. Estos equipos están diseñados para ahorrar espacio en el escritorio, lo que los hace ideales para empresas que necesitan maximizar el espacio de trabajo. Pero claro, sin que esa reducción de espacio conlleve especificaciones peores. En el caso de Lenovo, eso no ocurre ya que sus equipos cuentan, por ejemplo, con pantallas y teclados diseñados específicamente para mejorar la ergonomía.

Potencia y rendimiento

Los últimos equipos Lenovo ThinkCentre cuentan con procesadores AMD de última generación, en concreto los procesadores AMD Ryzen™ 7 que les permite ofrecer un alto rendimiento y una gran capacidad de procesamiento. Además, estos equipos cuentan con una amplia variedad de opciones de almacenamiento y memoria RAM, lo que los hace ideales para empresas que requieren trabajar con aplicaciones pesadas y manejar grandes volúmenes de datos.

Además, tanto los equipos de sobremesa como los AoI de Lenovo ThinkCentre, son escalables, para poder mejorar sus componentes a medida que el crecimiento de la empresa lo demande.

Seguridad y fiabilidad

Con las amenazas de ciberseguridad en aumento e intensificadas sobre todo por el teletrabajo (acceso a otras redes wifi), la seguridad funciona mejor cuando está integrada y es automática. Lenovo ThinkShield permite y ayuda a los empleados trabajar de forma segura sin comprometer la productividad.

En cuanto a soporte y garantía, Lenovo es conocido por ofrecer un excelente servicio al cliente y soporte técnico. Además, Lenovo ofrece un servicio de soporte técnico en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite a las empresas resolver cualquier problema que puedan tener con sus equipos de manera rápida y eficiente.

AMD y Windows 11 para cerrar un equipo perfecto

Los nuevos equipos de sobremesa y All in One de Lenovo ThinkCentre cuentan con dos socios que ayudan todavía más a crear equipos perfectos para cualquier tipo de persona. Por un lado, en la parte de sistema operativo, los nuevos equipos vienen con Windows 11 integrado. Presentado hace año y medio, la última versión del sistema operativo más utilizado en todo el mundo viene cargado de novedades en cada actualización. Una de las más recientes es la integración de la Inteligencia Artificial en el buscador Bing.

Eliminar el quebradero de cabeza de qué sistema operativo elegir, integrando de serie en los nuevos equipos ThinkCentre de Lenovo, es una muestra de la facilidad que busca dar la marca a los usuarios, para que sólo tengan que preocuparse de poder trabajar y tener un equipo siempre operativo.

El segundo socio, presente en los nuevos equipos de sobremesa y AiO de Lenovo, es AMD. En concreto vemos su última familia de procesadores, AMD Ryzen™ 7 que ha sorprendido a todo el mundo por la gran capacidad que ofrecen. Esto se debe, en parte, a que los nuevos procesadores de AMD duplican el número de núcleos virtuales del procesador, pasando de 8 a 16 hilos de proceso. ¿En qué se traduce esto? En que podremos tener abiertas al mismo tiempo aplicaciones. ejecutándose en segundo plano y sin riesgo de que el equipo se cuelgue.

Si a un equipo bien construido, le añades componentes como un procesador potente y ejecutas cualquier versión de Windows 11, tienes un ordenador perfecto para cualquier tipo de persona y que necesite desempeñar cualquier tipo de trabajo. Si estás buscando un ordenador para tu trabajo, todo se podría resumir en que eches un vistazo al portfolio de Lenovo ThinkCentre.

