Disney podría haber eliminado su división encargada de explorar la creación de un metaverso, según un reciente reporte del The Wall Street Journal. La unidad, conformada por unos 50 empleados, se encontraba investigando distintas maneras de llevar las franquicias de Disney a “la próxima gran frontera de la narración”, según las palabras de Bob Chapek, ex-CEO de la compañía.

La desaparición de esta división formaría parte de la ola de despidos que Disney planea llevar a cabo, desarrollándose en un total de tres rondas. De esta manera, esperan dejar ir a unos 7.000 empleados, lo que supone un recorte de 5.5 mil millones de dólares en costes. Lamentablemente, el equipo del metaverso de la compañía se habría ido antes de ofrecer los frutos de su investigación.

Fue en febrero del año pasado cuando Disney aprovechó para presentar su equipo de metaverso, al que Bob Chapek describía como “la unidad de narración de próxima generación”. Además, se encontraba liderada por Mike White, quien lleva más de una década dentro de la compañía, y cuya participación en la misma parece estar a salvo al momento de escribir este artículo.

Durante este año, el equipo habría trabajado en formas de llevar las historias de Disney a un nuevo nivel de inmersión. Si bien no se sabe exactamente cuáles eran los frutos de su investigación, el The Wall Street Journal menciona que podría haber tocado temas de «fantasy sports, atracciones de parques temáticos y otras experiencias de consumo».

Disney parece haber dejado de luchar por su metaverso, y podría no ser la única

El metaverso fue uno de los temas más importantes de 2022. Meta fue, con toda seguridad, la compañía encargada de popularizar este término entre las personas. No obstante, parece que no todo está siendo lo que se esperaba. Si Disney acaba por confirmar los reportes del The Wall Street Journal, podría significar que sus ambiciones por el metaverso habrían llegado a su fin de forma permanente, y no es la única.

La propia Meta ha fallado en adaptar esta tecnología al mundo real. El lanzamiento de los Meta Quest Pro, los auriculares de realidad virtual, tuvo resultados terribles. Asimismo, el Reality Labs -su división encargada del metaverso-, informó una pérdida de 13.7 mil millones de dólares el año pasado. Una cifra que no augura un futuro muy prometedor.

A finales de 2022, Meta confirmaba sus planes para seguir invirtiendo miles de millones de dólares en el metaverso de cara al 2023. Sin embargo, ni los jóvenes se sienten realmente atraídos por la idea, ni tampoco las grandes industria de los videojuegos o la blockchain, dos de los sectores principales donde se podría haber aprovechado esta tecnología.

