Luego del éxito de la primera temporada de The Last of Us, ¿es posible imaginar que Bella Ramsey no pudiera tener espacio dentro de la industria televisiva y cinematográfica? Esto pudo haber pasado. Recordando un suceso que ocurrió hace algunos años, la actriz explicó que, durante una audición, fue descartada por no tener ‘un perfil hollywoodense’.

La carrera de Bella Ramsey comenzó, para el gran público, con su aparición en Juego de Tronos. Su debut se produjo en el sexto capítulo de la sexta temporada. El recorrido de su personaje fue desde 2016 hasta 2019. Puede que su interpretación sea una de las más queridas entre los seguidores de la serie, teniendo en cuenta su fuerte carácter y valentía, aun siendo una niña en la ficción televisiva.

Aunque su carrera cinematográfica cuenta ya con siete producciones, ha sido el formato televisivo el lugar en el que ha encontrado papeles con mayor resonancia comercial. A ese paso por Juego de Tronos le siguió su protagonismo en The Last of Us, junto con Pedro Pascal (Joel Miller). Ese último proyecto podría estar entre las mejores series del año, con Bella Ramsey ofreciendo una actuación de muy buen nivel.

Bella Ramsey

y la anécdota que pudo cambiar su carrera

A través de Twitter, el usuario @sourkettle, dedicado a compartir información sobre Bella Ramsey, compartió el fragmento de una entrevista que le hicieron a la actriz. En ella, la joven recordó, con picardía, una vieja anécdota. Esto fue lo que contó:

“En una de mis primeras audiciones me dijeron que le gustaba mucho al director. Pero que no obtuve el papel porque no tenía el ‘aspecto de Hollywood’. Es algo que siempre me ha parecido muy interesante», Bella Ramsey

En el fondo, a partir de esa última frase, se puede interpretar que Bella Ramsey se refiere a cómo los preconceptos y los cánones de belleza influyen en la industria por sobre las capacidades actorales de cada intérprete. No es descabellado pensar que esa anécdota se produjo antes de su debut en Juego de Tronos, el primer proyecto de su carrera, en el papel de Lyanna Mormont.

Su rol dentro de The Last of Us

Interpretando a Ellie, Bella Ramsey dio vida a un personaje que sufrió varias transformaciones durante The Last of Us. Ella, en un contexto postapocalíptico, se posicionó en un primer momento como la esperanza de la humanidad. Esto se destacaba tanto por su forma de ser, cálida, ingenua en algunos aspectos, como a través de la puesta en escena: se observaron varios momentos en los que las entradas de luz estaban de su lado, mientras otras figuras parecían oscurecidas por la composición.

Esas características, a las que podría sumarse la bondad, se fueron endureciendo a través de los capítulos de The Last of Us. Varios traumas la fueron alejando de esa versión que parecía conservar, dentro de sí, lo mejor de la humanidad. Algo de eso queda. Pero Ellie ya no es la misma que aquella chica que empezó el viaje con Joel. La segunda temporada de la serie, ya confirmada, traerá más novedades en relación con su transformación. La primera entrega de esta producción se encuentra disponible en HBO Max.

