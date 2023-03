Los fanáticos de la música clásica están de parabienes. Después de una larga espera, Apple Music Classical tiene fecha de lanzamiento confirmada. El estreno de la nueva app ha sido anunciado por los de Cupertino, que de esta forma amplían la oferta de géneros en su plataforma musical.

Lo primero que debemos mencionar es que Apple Music Classical se puede reservar desde hoy a través de la App Store, pero estará disponible recién a partir del próximo 28 de marzo. Como se darán cuenta, la aplicación funcionará de forma independiente a Apple Music, aunque requerirá una suscripción a dicho servicio para poder utilizarla.

No obstante, quienes ya estén suscriptos al servicio musical de la manzana podrán disfrutar de Apple Music Classical sin coste adicional. Los californianos explicaron que esta nueva plataforma será accesible para todos quienes cuenten con un plan individual, familiar, para estudiantes o Apple One. Sin embargo, no está disponible en la suscripción barata Apple Music Voice.

Apple Music Classical por fin es oficial

Como indicamos al comienzo, la espera por la app de música clásica de Apple se hizo esperar más de lo deseado. En 2021, los de Cupertino compraron Primephonic, un servicio de música en streaming especializado en el citado género, y anunciaron su integración con Apple Music a través de una nueva aplicación. El lanzamiento de la misma había sido prometido para 2022, pero eso no se cumplió.

Afortunadamente, Apple Music Classical ahora es oficial y será solo cuestión de semanas hasta que los usuarios puedan probarlo. Lo interesante de esta propuesta es que apunta a ser mucho más que un catálogo de música clásica. La nueva aplicación incluirá listas de reproducción seleccionadas, biografías de grandes compositores, guías relacionadas con obras claves y álbumes exclusivos.

Apple asegura que Apple Music Classical pone a disposición más de 5 millones de pistas. En cuanto a la calidad de reproducción disponible, los usuarios podrán disfrutar las obras hasta en Hi-Res Lossless (audio sin pérdida) con una frecuencia de muestreo de 192 kHz a 24 bits. Además, la compañía indica que miles de grabaciones están disponibles en audio espacial, para que la experiencia sea más envolvente.

Otro punto interesante para remarcar es que los de la manzana dotarán a la app de Apple Music Classical de retratos en alta definición de los compositores más destacados de la historia. «Estas imágenes, creadas por un grupo diverso de artistas, combinan la investigación histórica con paletas de colores y referencias artísticas a cada periodo de la música clásica», aseguran.

Disponibilidad de la app

Ya mencionamos que Apple Music Classical se puede reservar desde hoy en la App Store y que llegará a los usuarios el próximo 28 de marzo. Un par de puntos importantes a tener en cuenta son que la aplicación requiere de iOS 15.4 o superior para funcionar, y que desde su lanzamiento estará disponible prácticamente en todo el mundo. Los únicos países que no recibirán este nuevo producto desde el primer día serán Japón, Corea del Sur, Taiwán y China. No obstante, Apple promete lanzarlo allí en el futuro.

En principio, Apple Music Classical será exclusivo de dispositivos de la manzana. Aunque, más allá de la versión para iOS, los de Cupertino aseguran que tienen pensado lanzar la plataforma en Android. No obstante, será más adelante. Desafortunadamente, no se han brindado más detalles sobre cuándo podría llegar al sistema operativo móvil de Google.

