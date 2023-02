Puede que muy pronto tengas que pagar para ver vídeos en 1080p en YouTube. Pero paciencia, porque es posible que no resulte tan malo como en principio suena. La plataforma de YouTube no tendría planeado ocultar la reproducción de contenido en Full HD detrás de un paywall, sino que habría comenzado a experimentar con la introducción de una variante llamada 1080p Premium.

Ciertamente, nada que actualmente llegue al mercado con el mote Premium en su nombre ha sido pensado para ser gratuito. Por ende, es lógico que pueda ser una característica atada al pago de una suscripción. Pero lo que YouTube propondría sería que los usuarios tengan la opción de acceder a un 1080p mejorado, sin quitarles la versión estándar.

Los detalles con respecto a la implementación del llamado 1080p Premium son escasos. XDA-Developers recoge que usuarios se han volcado a Reddit para mostrar la aparición de esta nueva opción en las apps de YouTube para móviles. Por lo pronto, desde la compañía no se han referido al asunto, pero todo hace pensar que se trataría de un experimento y no necesariamente de una función que esté a punto de lanzarse de forma definitiva.

No olvidemos que la principal plataforma de vídeos a nivel global ya ha realizado pruebas de este tipo en el pasado reciente. Sin ir más lejos, en 2022 comenzó a testear la opción de cobrar por la reproducción de contenidos en 4K (2160p). Una decisión que se ganó rápidamente el malestar de los usuarios, pese a que también existieron voces a favor de la iniciativa. De hecho, aquí les comparto un interesante vídeo de LTT en el que Linus explica por qué YouTube sí debería cobrar por el 4K.

Pero ahora estamos hablando de un experimento sobre el contenido en Full HD y no en 4K. Entonces, ¿por qué puede que no sea tan malo que YouTube comience a cobrar para reproducir vídeos en 1080p Premium? Lo analizamos a continuación.

YouTube podría introducir un 1080p de pago

Como bien mencionamos anteriormente, los primeros indicios de la existencia del 1080p Premium han aparecido en las apps de YouTube para móviles. Y tiene sentido que así sea. Después de todo, es la calidad en la que la gran mayoría de las personas consume su contenido a diario desde el smartphone. No es algo grabado en piedra, ciertamente, pero es una realidad que, por grande que sea la pantalla de tu teléfono, muchas veces el 1080p es suficiente.

Foto: Reddit.

Además, gran cantidad de youtubers hoy siguen ofreciendo sus vídeos en Full HD como calidad máxima. Ya sea por una decisión creativa o presupuestaria —tanto de grabación como de edición—, actualmente muchísimo material está disponible hasta en 1080p y no en resoluciones mayores.

Pero también es verdad que el 1080p de YouTube está lejos de ser perfecto. La compresión de los vídeos es un tema que genera dolores de cabeza a los creadores de contenido, puesto que más de una vez el resultado final que se entrega al público no es el mismo del archivo de vídeo original. Algo que suele quedar en evidencia si, en caso de estar disponible, cambiamos de 1080p a 1440p.

Una de las capturas de pantalla que muestra el nuevo 1080p Premium en las apps de YouTube para móviles indica «Bitrate mejorado». ¿Esto qué significa? Que Google podría estar experimentando con ofrecer una tasa de bits acorde a la de un vídeo de mayor resolución, sin la necesidad de cambiar por una mayor resolución.

Esto podría ayudar mucho a mejorar la experiencia de reproducción de contenido desde un smartphone, sin tener que pasarse a 1440p o 2160p —si es que están disponibles, otra vez— para que la imagen sea más clara o nítida. No solo por el consumo de recursos que representa, sino porque en ocasiones no merece la pena. Tengamos en cuenta que muchos móviles —nuevos y no tanto— ni siquiera ofrecen pantallas con resolución mayor a 1080p.

No faltarán las discusiones sobre si YouTube está arruinando a propósito la calidad del 1080p estándar para ofrecer un 1080p Premium y lucrarse. A nadie le gusta que le cobren por algo que antes era gratis, y es lo más lógico. Pero tampoco podemos asegurar que esto realmente sea así. Y si la plataforma comienza a ofrecer una opción de Full HD de pago, pero sin quitar la que existe hasta ahora sin coste adicional, será potestad de cada persona elegir cuál prefiere, si es que está dispuesta a desembolsar el dinero en cuestión.

Pero volvemos a lo anterior. Por ahora todo indica que se trata de un experimento y no mucho más que eso. Estaremos atentos a las novedades.

