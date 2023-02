Los chiefs se hicieron con el título del Super Bowl 2023. Los Eagles de Philandelphia no consiguieron llevarse el trofeo a casa en un encuentro que atrajo millones de espectadores y algo empañado, según muchos fanáticos de la NFL, por el comportamiento arbitral. Sea como sea, el Super Bowl 2023 nos dejó un espectacular medio tiempo con la actuación de Rihana, y más. Mucho más.

Dada la audiencia que tiene, el Super Bowl (sobre todo en EE.UU.) es un escaparate perfecto para que las grandes producciones del cine y la TV aprovechen el momento de estar ante los ojos de millones de personas. Por eso, los anuncios del Super Bowl son tan cotizados. Y como viene siendo habitual, los tráilers de las películas más esperadas han hecho acto de presencia.

No solo ha sido la punta de lanzamiento de The Flash, con Michael Keaton incluido, también hemos podido ver nuevas versiones de otros tráileres: Guardianes de la Galaxia, Super Mario… hemos querido recopilar los mejores trailers del Super Bowl 2023

Todos los tráilers del Super Bowl 2023

The Flash

Es el más importante. No solo porque es el que se emite antes del encuentro en una las franjas más cotizadas. DC necesita que The Flash funcione en un momento en el que, tras The Batman, parece que está de capa caída. Y sí, hablando de The Batman, también podemos echar un primer vistazo en el tráiler al caballero oscuro de Michael Keaton. Clásico entre los clásicos.

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. es una de las películas más esperadas. Si bien ha hecho acto de presencia en el Super Bowl 2023, ya habíamos visto su genial y espectacular tráiler. Sí, este tiene alguna secuencia nueva y desde luego sigue luciendo increíble.

Transformers: Rise of the Beasts

Ya no está Michael Bay a los mandos de una las franquicias más longevas y aclamadas del cine, al menos en términos de espectacularidad y audiencia. Los Autobots están listos, junto con su nuevo reparto, para hacer acto de presencia en última entrega de la saga Transformers, que si nada cambia llegará a los cines el 9 de junio.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

La película más esperada del año para los fans de Marvel no podía faltar en esta cita tan importante, sabiendo que su estreno está a la vuelta de la esquina. Si nada cambia, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 llegará a los cines el próximo 5 de mayo para seguir enriqueciendo el universo cinematográfico de la saga.

Indiana Jones and the Dial of the Destiny

Indi también ha aprovechado los trailers del Super Bowl 2023 para hacer acto de presencia en una de las películas más esperadas de los últimos años. Todo parece indicar que será la última entrega del aclamado arqueólogo, por lo que quiere despedirse por la puerta grande, sobre todo tras lo floja que fue El Reino de la Calavera de Cristal.

Fast X

Este se adelantó a todos. El tráiler de Fast X se estrenó por sorpresa el pasado viernes con una duración de casi 3 minutos que incluye algunos de los momentos más espectaculares que veremos en la película. No es estrictamente el tráiler más exclusivo del Super Bowl, pero ahí está. Toreto y la banda están de vuelta. Otra vez.

Creed III

El último avance de Creed III no podía faltar en un evento como el Super Bowl 2023 muestra. Y como no podía ser de otra forma, podemos ver a Michael B. Jordan, de nuevo en su papel, enfrentándose a Jonathan Majors en el ring en la nueva entrega de este atípico spin-off de Rocky.

65

Si te decimos que uno de los trailers del Super Bowl 2023 incluye a Adam Driver luchando contra dinosaurios es suficiente como para estar in.

AIR

Otro de los grandes bombazos. Como su título apunta, AIR cuenta una de la historia más importantes de Nike. Con la dirección de Ben Affleck conoceremos la historia del ejecutivo de Nike, interpretado por Matt Damon, que contrató a Michael Jordan antes de que se convirtiera en uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA.

