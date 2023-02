Cada capítulo de The Last of Us entraña una búsqueda de referencias, el rastreo de pistas relacionadas con el juego y de otras cuestiones vinculadas con la adaptación de HBO. En ese contexto, uno de los aspectos que más atención genera son las licencias narrativas que se está permitiendo la casa productora.

Una de ellas tiene que ver con la locación en la que se desarrolló buena parte del cuarto episodio de The Last of Us. Son detalles que, en ocasiones, no tienen tanta influencia en la historia, pero que, cuando se comparan con el videojuego, generan conversaciones entre los seguidores. Hay que tener en cuenta que, como toda adaptación, es necesario hacer cambios.

Se trata de proyectos que tienen la base de una historia específica. Pero que, por el formato en el que se desarrollan, se complementan con una serie de decisiones para darle sentido a algunos aspectos. En The Last of Us esto ha pasado con personajes, quienes tienen un comportamiento, una estética e, incluso, un final ligeramente distinto al del videojuego y, también, con un cambio en la ubicación geográfica de los personajes.

The Last of Us es el estreno del año y solo puedes verla en HBO Max Disfruta de The Last of Us y ahórrate un 35% en HBO Max

The Last of Us

y un detalle durante el capítulo 4 de la serie

Cuando Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams​ (Bella Ramsey) dejan la casa de (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), se adentran en Kansas como parte de su viaje. Es ahí donde son atacados por un grupo de cazadores. Esto, en el videojuego, se produce en Pittsburgh. Este detalle, una de esas licencias narrativas, no pasó desapercibida por los seguidores y ha sido comentado en distintos espacios.

Cuando se trata de este tipo de proyectos, marcados por legiones de seguidores en todo el mundo, cada cuestión es relevante y puede propiciar diversos comentarios. Pero hay un porqué detrás de la decisión de permanecer en Kansas, en la adaptación de HBO, en oposición a lo planteado por el videojuego de The Last of Us.

Esta se desarrolló en el pódcast oficial de la serie. En el contenido, Craig Mazin explicó lo siguiente:

“Lo Pittsburghesco de Pittsburgh no era necesariamente importante. Teníamos ciertos ambientes en donde sabíamos que podíamos grabar y se parecía más a Kansas City. Literalmente, creo que se debió a eso: generar una atmósfera similar a la de Pittsburgh en Kansas”, Craig Mazin.

A esto se sumó Neil Druckmann, quien explicó lo siguiente en relación con el cambio de ubicación:

“También por distancias y dónde queríamos que estuvieran en el viaje en determinado tiempo del año, debido a dónde se dirige la historia. Queríamos que estuviera más cerca a lo siguiente, que no queremos estropear. Si vemos el mapa de Pittsburgh, eso estaba mucho más lejos. Al final es un cambio superficial, porque dónde ocurre no es tan importante como qué es lo que sucede y las decisiones que toman en esa ciudad”, Neil Druckmann.

Se trata de una decisión marcada por los procesos de preproducción. Involucra toda una logística que, en la mayoría de los casos, es ajena a los espectadores. En el caso de The Last of Us, el cambio no supone una traición a los acontecimientos descritos en el videojuego, solo un cambio del contexto en el que se producen.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

The Last of Us es bien recibida por los seguidores del videojuego, quienes en términos generales encuentran un relato fiel al que jugaron. Mientras tanto, la narrativa avanza tras los pasos de Joel y Ellie, con un recién estrenado quinto capítulo, disponible en la plataforma de HBO Max. Serán un total de diez episodios los que conformarán la primera temporada de la serie, confirmada para una segunda entrega.

También en Hipertextual: