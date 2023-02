Después de varios intentos infructuosos por regresar a China tras el bloqueo a Facebook en 2009, Mark Zuckerberg podría tener la respuesta en las Meta Quest 2. Según The Wall Street Journal, Tencent está en tratativas con la firma estadounidense para comenzar a comercializar sus gafas de realidad virtual en el gigante asiático.

El citado medio asegura que la propuesta de la compañía china es convertirse en vendedora exclusiva de las Meta Quest 2 en su país. Pero el acuerdo no se limitaría al hardware, puesto que Tencent también se encargaría de publicar versiones de los juegos ya disponibles en los cascos VR, adaptadas al mercado asiático.

Si el negocio se concreta, tal vez sea la alternativa más viable para que los de Menlo Park vuelvan a China. Es cierto que Meta nunca se fue del todo de la nación asiática tras el bloqueo a Facebook, pero su presencia se ha limitado a mantener en funcionamiento su negocio publicitario. En los últimos años, Mark Zuckerberg ha tratado de congraciarse con las autoridades para recuperar el espacio perdido entre el público general, pero sin suerte.

Así las cosas, puede que una alianza con Tencent —un verdadero gigante tecnológico y el principal editor de videojuegos en China— sea la opción más factible que hoy dispongan los californianos. Sin embargo, la historia no es tan sencilla como enviar unas cuantas unidades de las Meta Quest 2 y dejar que la empresa asiática se encargue del resto.

Tencent quiere llevar las Meta Quest 2 a China

Una alianza entre Tencent y la casa matriz de Facebook para llevar las Meta Quest 2 a China no sería algo sencillo de resolver. En primer lugar, porque la relación entre Estados Unidos y el gigante asiático está pasando por uno de sus momentos más tensos. Por ende, cualquier posible vinculación entre empresas de ambos países podría ser motivo de gran escrutinio por parte de las autoridades.

Pero no debemos olvidar el riguroso aparato de control y espionaje que el gobierno chino tiene en marcha, con especial enfoque en sectores como la web y los videojuegos. En 2021, por ejemplo, las autoridades prohibieron que los niños jugaran en línea por más de tres horas a la semana. Situación que obligó a empresas como Tencent y NetEase a incrementar sus controles y a implementar un sistema de verificación que requería el uso de identificaciones reales.

Y ni que hablar de las dudas que ya se generan por la recopilación y el manejo de los datos personales de los usuarios. Algo por lo que Meta ha sido históricamente criticada, y que podría magnificarse con el desembarco oficial de las gafas Quest 2 a China. Otros cascos VR ya exigen que los usuarios se registren bajo su identidad real, y nada hace pensar que los californianos puedan evadirlo.

Por otra parte, la hipotética alianza entre Tencent y la firma de Mark Zuckerberg debería enfrentar una creciente competencia en el sector. Uno de los casos más notorios es el de ByteDance, la empresa tras TikTok. Dicha compañía ya cuenta con varios modelos de headsets de realidad virtual creados por Pico, una startup china que adquirió en agosto de 2021. Así las cosas, ganarse un lugar entre los potenciales consumidores no sería algo necesariamente sencillo, por más que haya dos marcas gigantes por detrás.

Primeras conversaciones

Photo by Remy Gieling on Unsplash

The Wall Street Journal indica que las conversaciones entre Meta y Tencent para llevar las Quest 2 a China comenzaron recién en los últimos meses. Esto quiere decir que todavía no se sabe si el acuerdo siquiera se concretará. No obstante, no deja de ser interesante que Mark Zuckerberg siga tratando de acceder al gigante asiático, máxime si consideramos el potencial número de usuarios al que podría tratar de llegar para expandir su idea del metaverso.

Es cierto que la apuesta de Meta por la vida en la virtualidad todavía no ha dado grandes resultados. Reality Labs, la subsidiaria a cargo de desarrollar gafas VR como las Meta Quest 2, ha demostrado ser una máquina de quemar dinero. Y el panorama con Horizon Worlds, su primer mundo virtual, tampoco es demasiado prometedor.

Quedará por verse cómo avanza esta historia. De concretarse, las Meta Quest 2 no serán las primeras piezas de hardware fabricadas por terceros y vendidas oficialmente por Tencent en China. No olvidemos que, desde fines de 2019, la firma comercializa la Nintendo Switch en el gigante asiático, aunque con una librería de juegos muy limitada.

