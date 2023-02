El Super Bowl 2023, o formalmente, Super Bowl LVII, es uno de los eventos deportivos más importantes del año. El partido más importante de la NFL, entre Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs es todo un acontecimiento. Una final en la que ambos equipos buscarán conquistar el trofeo en la ciudad de Glendale, Arizona.

El evento es mucho más que el partido, y desde luego es todo un fenómeno de cultural de gran calado. El medio tiempo del Superbowl incluye algunas de las actuaciones más impresionantes en un evento de este tipo. Y desde luego, las de este año, con Rihanna, promete ser espectacular.

Y no solo eso, los anuncios que se emiten durante el encuentro, también causan furor. No por la publicidad que incluyen, sino por su disparatado precio y su puesta en escena. Además, hay que tener en cuenta que durante los anuncios del Super Bowl también se emiten el tráiler de algunas de las películas, series y videojuegos más esperados. Este año todo indica que veremos los próximos estrenos, e incluso algo de Star Wars sabiendo que lo nuevo de The Mandalorian está a la vuelta de la esquina, por lo que es un acontecimiento imperdible.

Horario y dónde ver el Super Bowl LVI

Podrás ver el Super Bowl LVI aprovechando tu suscripción a Star+, por lo que el evento más importante del año se juega en tu plataforma de streaming favorita: Star+, de Disney+, sin tener que hacer nada extra.

La buena noticia es que todos los suscriptores de Star+ tendrán acceso al evento, y además si tienes Disney+ puedes suscribirte a Star+ ahorrándote un buen dinero aprovechando la oferta de Combo+. ¿Qué ofrece Combo+? Acceso a todos los contenidos de Disney+, incluyendo Black Panther: Wakanda Forever, al catálogo de exclusivos de Star+ y a todos los eventos deportivo de ESPN, como el Super Bowl LVII

El encuentro decisivo más importante de la NFL, el Super Bowl LVII se celebrará en el State Farm Stadium de Glendale en los siguientes horarios, según dónde vivas:

15.30: California y el resto de la Costa Oeste estadounidense.

17.30: Costa Rica, México y Texas (EE. UU.)

18.30: Colombia y Panamá.

19.30: Puerto Rico.

20.30: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile.

00:30 España.

El evento tiene una duración aproximada de 3 horas y 50 minutos, por lo que te recomendamos que prepares algo de picoteo, tengas lista tu suscripción a Star+ y disfrutes del partido decisivo de la NFL en la mejor compañía.

