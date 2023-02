La reestructuración de DC ha iniciado. Ayer, James Gunn, co-CEO de DC Studios, presentó el futuro de la productora en cuanto a películas y series se refiere. Sin embargo, un punto importante, y del que poco se está hablando, es que los juegos de DC también tendrán un papel significativo en la visión de Gunn.

A pesar de que el desarrollo de los juegos de DC es responsabilidad de otra división, específicamente de Warner Bros. Games, no significa que James Gunn no tenga algún tipo de injerencia. El creativo sabe muy bien que, para crear un universo exitoso, es necesario que todas sus obras estén conectadas entre sí. Esa estrategia igualmente contempla a los videojuegos e incluso a las series animadas.

«El Universo Extendido de DC está conectado en el cine, la televisión, los juegos y la animación», declaró James Gunn (vía VGC). Aún más interesante, reveló que los actores de los próximos juegos de DC serán los mismos de las películas y series, logrando así tener una mayor coherencia en todo el universo. «Los personajes son consistentes, interpretados por los mismos actores, y funcionan en una misma historia», añadió.

Indudablemente, es una apuesta poco habitual en el sector del entretenimiento. Si bien hoy en día existen múltiples adaptaciones de videojuegos, son contados los casos en los que los actores repiten su papel en ambos mundos. Sin ir más lejos, en The Last of Us, Merle Dandridge es la única que interpreta al mismo personaje (Marlene) tanto en el juego como en la serie.

Este tema también será especialmente relevante para los actores que se sumen al renovado Universo Extendido. Ahora saben que su trabajo no se limitará a actuar en las películas y series, también tendrán que hacerlo en los juegos de DC.

Asimismo, conforme se estrenen las nuevas películas y series, tendremos una idea de cuáles producciones tendrán espacio en los juegos de DC. De momento, eso sí, James Gunn no adelantó si ya existe algún proyecto en desarrollo.

Los juegos de DC vienen de tropiezos

Warner Bros. Games viene de una experiencia un tanto agridulce. Gotham Knights, su más reciente lanzamiento dentro de los juegos de DC, no cumplió con las expectativas. No solo en la cuestión de ventas, tampoco en los análisis de la prensa. Las críticas se centraron, principalmente, en el pobre rendimiento del título en consolas. Pese a ser desarrollado exclusivamente para la actual generación, solo ofrecía un modo a 30 FPS, lo cual enfureció a la comunidad.

El próximo juego de DC que probará suerte será Suicide Squad. Su desarrollo está a cargo de Rocksteady, un estudio ampliamente reconocido por su extraordinario trabajo con la saga Batman Arkham. Aunque había muchas esperanzas sobre este proyecto, sobre todo por el equipo que tiene detrás, en las últimas semanas comenzaron a surgir dudas. ¿Por qué? Una imagen filtrada expuso un sistema de microtransacciones, lo que adelantó una posible apuesta por los juegos como servicio.

No obstante, Rocksteady salió a calmar las aguas. Aclararon que, si bien Suicide Squad tendrá micropagos, solo es para ofrecer ítems cosméticos para los personajes.

Los siguientes juegos de DC, entonces, tendrán que tener mucho cuidado con los modelos de negocio que pretendan explorar. El fracaso de Marvel’s Avengers ya demostró que el público no quiere saber nada de servicios ni pases de batalla. Por el contrario, Marvel’s Spider-Man y Guardianes de la Galaxia, que proponen una experiencia para un solo jugador, fueron recibidos de forma positiva.