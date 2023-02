El iPhone 14 Plus no la está pasando bien en términos de ventas. Un nuevo reporte indica que Apple está frenando la compra de componentes para fabricar este modelo en específico. Así lo comenta el analista Ross Young a sus Super Followers en Twitter.

Estamos en la época en la que Apple, tras analizar cómo el mercado recibió sus más recientes dispositivos, comienza a tomar decisiones estratégicas en la cadena de producción. Desafortunadamente, los números del iPhone 14 Plus los han llevado a disminuir drásticamente la compra de componentes para producirlo.

En el reporte, Ross Young desglosa la compra de pantallas para cada uno de los modelos de la familia iPhone 14. Fue durante noviembre cuando el encargo de paneles para el iPhone 14 Plus cayó de manera significativa, para luego detenerse por completo en diciembre y enero. En febrero se espera un repunte en la compra de pantallas para este modelo, pero radicalmente menor a lo visto en meses anteriores a diciembre.

Por otro lado, el iPhone 14 Pro y el 14 Pro Max se llevan el 75% de los envíos realizados durante diciembre, mientras que el modelo Plus arroja una cifra menor al 5%. Se espera que, para la gama Pro, esta cifra llegue a 80% cuando acabe febrero. A partir de ese momento, el resto de la familia del iPhone 14 debería ver una disminución en esta área, incluso menor que la de los iPhone 13.

Eso sí, la caída del iPhone 14 Plus no es algo exclusivo de este modelo. Apple ha publicado sus resultados correspondientes al primer trimestre fiscal (Q1 2023), y ha revelado un panorama amargo. Durante este periodo, la empresa experimentó una caída en las ventas de distintos productos. La del iPhone disminuyó un 8% en comparación al Q1 2022. Obviamente, el informe incluye todos los modelos.

Apple falla en su estrategia con el iPhone 14 Plus

Se esperaba que el iPhone 14 Plus llegase para remediar los errores cometidos por Apple en el lanzamiento de sus modelos mini. Sin embargo, parece que ha sido todo lo contrario. No obstante, los de Cupertino han elegido una apuesta arriesgada, y ahora estamos viendo los resultados.

Si bien el iPhone 14 Plus no es un mal dispositivo, tiene pocas características que jueguen a su favor. Es una versión más cara y no ofrece novedades adicionales más allá de aumentar sus dimensiones. A pesar de sus fallos, el iPhone 13 mini tenía varios beneficios; entre ellos, un precio menor que lo hacía apetecible para quienes quisieran adentrarse en el ecosistema de Apple sin vaciar la cartera. Su tamaño reducido, además, seguía siendo el ideal para algunas personas.

La buena noticia para el iPhone 14 Plus es que, pese a su rendimiento en ventas, no nos estemos acercando a su fin. Después de todo, Apple vende millones de dispositivos, por lo que incluso un fracaso podría seguir dando beneficios a la compañía.

De momento, todo indica que la familia de los iPhone 15 también contará con un modelo Plus. ¿Logrará Apple hacerlo rentable? Ya veremos. Después de todo, las versiones mini también vieron dos iteraciones para luego desaparecer.