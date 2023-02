Instagram podría seguir los pasos de Twitter y lanzar una verificación de pago. De acuerdo con TechCrunch, algunas referencias en el código de la aplicación apuntan a que la empresa cobrará a sus usuarios por acceder a la codiciada insignia azul. La estrategia no solo generaría más dinero para la compañía, sino que también resolvería el confuso proceso de verificación que opera actualmente.

La evidencia fue descubierta por Alessandro Paluzzi, un desarrollador de software que aplica ingeniería inversa a las aplicaciones móviles. Paluzzi encontró dos referencias a una verificación de pago: una para Instagram y otra para Facebook. De igual modo, el experto comentó que existen otras líneas de código que apuntan una suscripción y que están presentes en ambas aplicaciones.

Alessandro Paluzzi comentó en su cuenta de Twitter que la evidencia es muy poca, por lo que debe considerarse como un mero rumor. El código no cuenta con suficientes referencias y hasta este momento no hay evidencia visible en las apps de Instagram y Facebook. Pese a ello, la idea de una suscripción de pago para obtener la verificación — y de paso evitar la publicidad — no suena descabellado si tomamos en cuenta la reestructuración que ocurre en Meta actualmente.

#Instagram is working on a subscription plan which includes the blue badge 👀 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2023

Alessandro Paluzzi (Twitter)

La estrategia de Mark Zuckerberg por enfocarse en la eficiencia y en productos que generen dinero — como Instagram — nos hace pensar que la tecnológica considera múltiples caminos para monetizar. Tras anunciar sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2022, las acciones de Meta se dispararon un 20%.

La verificación actual de Instagram, solo para la élite

A diferencia del sistema de verificación original de Twitter, obtener la insignia azul en Instagram requiere que seas una persona famosa. El proceso es relativamente sencillo y solo basta con acceder al menú de Configuración y seleccionar la opción Solicitar verificación dentro de la aplicación móvil. Ahí se pedirán uno o más documentos para verificar tu identidad, así como una categoría a la que pertenece tu cuenta (figura pública, celebridad o marca).

La insignia de verificación es una herramienta que ayuda a los demás a encontrar las cuentas reales de personajes públicos y marcas. Tener una implica que hemos verificado que se trata de una cuenta de Instagram destacada y auténtica. Una insignia de verificación no es un símbolo que demuestre importancia, autoridad ni conocimientos.

Instagram menciona en su página de ayuda que incluso cuando la cuenta es elegible para verificación, enviar la solicitud no garantiza que se aceptará. También aclara que aunque muchos personajes públicos verifican su cuenta, no todos tienen la insignia azul. Por último, tener una cuenta verificada en Instagram no implica que podrás hacer lo mismo en Facebook (y viceversa). La verificación en Facebook evalúa los mismos parámetros.

Ser relevantes: deben representar a una persona, marca o entidad conocida y que se busque frecuentemente. Revisamos páginas y perfiles que aparecen en varias fuentes de noticias y no tenemos en cuenta el contenido patrocinado o promocional como parte del proceso de revisión.

Meta haría lo que mejor sabe: copiar a la competencia

Al adoptar un sistema de verificación similar al de Twitter Blue, Instagram estaría haciendo lo único que le funciona: copiar. Desde hace años, la aplicación se ha dedicado a clonar las mejores funciones de Snapchat, TikTok, BeReal y la misma Twitter. Si bien esta práctica no es bien vista por muchos, algunas implementaciones rindieron frutos y son cruciales para sus ingresos.

La verificación pagada resolvería el problema de limitar la insignia a unos cuantos y podría expandirse a Facebook con un mismo pago. Meta tal vez vaya más lejos y ofrezca un modelo de suscripción sin publicidad, algo que ya considera Twitter. Por ahora solo podemos especular, ya que fuera de unas cuantas líneas de código, no existen más referencias sobre esta versión.