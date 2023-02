Reconozcámoslo. La última gran serie de HBO Max nos ha hecho tomarle algo de tirria a los hongos. Sin embargo, no todos son como el hongo de The Last of Us. Los hay capaces de ofrecernos regalos tan maravillosos como la cerveza, el vino o el pan. Otros nos ofrecieron los antibióticos que tantas vidas han salvado. Y ahora, según un estudio recién publicado en Science Advances, podríamos haber encontrado uno capaz de convertirse en plásticos biodegradables.

Se trata del hongo yesca (Fomes fomentarius), un parásito de los árboles que se introduce por las grietas de sus troncos, provocando su podredumbre. Como su propio nombre indica, en el pasado era usado para encender fuego. De hecho, el famoso Ötzi, el hombre de 5.000 años de antigüedad hallado en el hielo de los Alpes, llevaba consigo varios trozos de este hongo, probablemente para encender hogueras.

Pero esa no es su única utilidad. Ahora, un equipo de científicos de Finlandia, Alemania y los Países Bajos, ha descubierto que también podría usarse para la construcción de plásticos biodegradables, por poseer algunas cualidades que lo convierten en un magnífico material. Todo esto debería ayudarnos a reconciliarnos con el hongo de The Last of Us, incluso con el que existe en la vida real.

¿Por qué este no es como el hongo de The Last of Us?

La primera cualidad que diferencia a F. fomentarius del hongo de The Last of Us es que solo parasita a los árboles, por lo que no daña a ningún tipo de animal.

Pero, por otro lado, destaca su curiosa forma. Debe ser capaz de mantenerse intacto sobre los troncos de los árboles, sin sucumbir, por ejemplo, al golpe de una rama. Por eso, a pesar de ser un muy ligero, también es muy fuerte y resistente. La mayoría de materiales con esta cualidad tienen la contraparte de ser muy pesados, de ahí que este sea tan interesante.

Los autores de este estudio recolectaron muestras del hongo en Finlandia y analizaron su cuerpo fructífero. Es decir, la parte más grande que vemos emerger del tronco de los árboles. Vieron que esta estaba compuesta por tres capas. Primero una corteza externa y dura, después una capa espumosa y, para terminar, varias pilas de estructuras tubulares huecas. Estos tubos, rodeados de espuma, son los responsables de que pueda resistir fuerzas tan grandes sin apenas dislocarse. Y eso lo convierte en un material magnífico.

Hongo ‘Fomes fomentarius’/ Wikimedia Commons

En busca del plástico biodegradable

Hace años que somos conscientes del gran problema que suponen los plásticos para el medio ambiente. No solo porque pueden causar problemas de salud a los animales que lo ingieren. También porque tardan cientos de años en degradarse, contaminando mientras tanto los ecosistemas en los que se deposita.

Por eso, lo ideal es encontrar materiales con propiedades similares, que puedan degradarse como materia orgánica. Un hongo es una opción magnífica para ello, especialmente este. De momento habrá que estudiarlo más a fondo. No obstante, los investigadores son optimistas e incluso consideran que podría tener otros fines, tanto industriales como en el campo de la medicina. Y todo eso sin convertir a nadie en zombie (ni en infectados). No todos son como el hongo de The Last of Us, algunos hacen nuestra vida mucho más sencilla.

