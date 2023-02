Este 22 de febrero se estrena, a través de Disney+, Fleishman está en apuros. Una serie que cuenta con actuaciones de actores reconocidos, hasta el punto de recibir alguna nominación a los Globos de Oro, y un guion que sugiere críticas a la sociedad contemporánea. Todo comienza en el drama que atraviesa un divorcio con dos hijos, las tensiones en su nueva relación y el interés de uno de ellos por las aplicaciones de citas.

¿Cómo sigue la vida luego de una ruptura amorosa? Esa pregunta en una constante dentro de esta serie. Sus protagonistas están obligados a seguir hacia adelante a la vez que, por sus hijos, son conscientes de que es natural y necesario transformar el vínculo anterior. El eje del relato lo representa Toby Fleishman (Jesse Eisenberg). Él, a partir de la separación y del comportamiento de su exesposa, Rachel Fleihman (Claire Danes), confronta su pasado y revisa el presente en el que se encuentra: tiene éxito profesional, ¿pero a qué costo?

Las preguntas anteriores se abordan a través del humor y el drama. Así, se tocan temas como la relación con el dinero, la transformación de los vínculos de una manera saludable, la gestión de los traumas del pasado, la influencia de las amistades en los duelos y el acompañamiento, de qué manera se puede conocer a otras personas, en un intento de reconstruir la vida sentimental, entre otras cuestiones. En ese último aspecto juegan un papel clave las aplicaciones de citas. Para Toby Fleishman, estas son un universo desconocido en el que, para su sorpresa, le irá bien.

El libro que inspiró la serie

La ilustración de la edición en castellano de Fleishman está en apuros tiene una ciudad dada la vuelta, “patas arriba”. Los edificios de Nueva York parecen caer del cielo, mientras donde debería haber suelo hay vacío. Esa es la sensación que atraviesa su protagonista, Toby. De un momento a otro, él debe adaptarse a que su realidad está experimentando múltiples cambios, tanto personales como profesionales.

Buena parte de ese escenario se produce cuando Toby se separa de su esposa, Rachel, con quien tuvo un matrimonio de quince años. ¿Qué es lo particular aquí? El protagonista de esta historia piensa que volver a la rutina no será tan complicado, que su vida seguirá sin mayor cambio. Pero no.

Fleishman está en apuros fue publicado en 2019. Su autora, Taffy Brodesser-Akner, es una periodista estadounidense especializada en la redacción de perfiles periodísticos. Dentro de su hoja de vida se encuentra su trabajo en medios como ESPN The Magazine, GQ y The New York Times. Taffy es un apodo que recibió cuando era niña y abrazó hasta el punto de reemplazarlo de manera pública por su nombre de nacimiento, Stephanie.

Buena parte de su vida ha transcurrido en Nueva York, una ciudad que se filtra en Fleishman está en apuros. En 2020, la novela fue considerada para el Women’s Prize for Fiction del Reino Unido.

Fleishman está en apuros,

la adaptación televisiva

Aproximadamente tres años después del lanzamiento del libro, Fleishman está en apuros fue adaptada en formato televisivo por Hulu. Con una temporada que consta de 8 episodios. Para ese entonces, la obra literaria ya se había vuelto un éxito de ventas, probablemente por agrupar varias cuestiones que movilizan a la sociedad contemporánea. Desde la mutación de los tipos de vínculos o los choques entre las aspiraciones de uno y otro en una pareja, hasta el surgimiento de las aplicaciones de citas y la crianza de los hijos.

Toby Fleishman es un médico reconocido que, tras su separación, desea conocer a nuevas personas. Mientras, con dos hijos, el vínculo con su exesposa no puede darse por concluido: de una u otra forma, estarán en contacto. Esta nueva etapa de la relación se ve alterada cuando tiene éxito en las aplicaciones para citas.



El adulto, que no tuvo mayor logro romántico en su juventud, empieza a vivir algo anhelado. Pero, ¿qué ocurre? Rachel, la madre de sus hijos, desaparece por completo. Entonces, atender la agenda de citas deja de ser algo sencillo porque debe complementarla con sus compromisos médicos y familiares. Mientras tanto, sus amigos emergen como una red de apoyo.

Toby hace una suerte de viaje hacia su primera etapa adulta a través de las citas. Pero con los compromisos, temores y búsquedas de una persona de cuarenta años. En un mar de estímulos, debido a las citas y el éxito profesional, se encuentra llenando vacíos que no quieren encarar. Cuando esté libre de tantos estímulos, podrá comprender por qué fracasó su matrimonio al explorar su relación con el dinero, la ambición, el compromiso o la amistad, entre otros valores.

Además de Jesse Eisenberg y Claire Danes, nominada al Globo de Oro por su actuación en esta serie, el elenco principal lo conforman:

Lizzy Caplan , que interpreta a Libby, una amiga muy cercana a Toby.

, que interpreta a Libby, una amiga muy cercana a Toby. Maxim Swinton , el hijo de Toby y Rachel.

, el hijo de Toby y Rachel. Meara Mahoney Gross , la hija de los protagonistas.

, la hija de los protagonistas. Adam Brody, interpretando a Seth, otro amigo de de Toby.

Fleishman está en apuros se puede disfrutar a partir del 22 de febrero a través de Disney+.

