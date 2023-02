¿Por qué conformarte con jugar solo al Wordle o únicamente al Flappy Bird, cuando puedes hacer ambas cosas a la vez? Puede parecer una locura teniendo en cuenta que los dos juegos son completamente diferentes, pero unidos tiene especial sentido y hace que el popular rompecabezas sea todavía más entretenido. Prueba de ello es Flappy Birdle.

Este extraño crossover, reiteramos, junta ambos juegos de una forma muy peculiar. Funcionan, de hecho, de forma simultánea, pues el objetivo es completar las palabras de Wordle, pero a un ritmo que permita mantener al pajarito de Flappy Bird al vuelo. De este modo, cada vez que pulses sobre una de las letras, el pájaro volará. Si te quedas pensando en cómo completar la palabra, cae al suelo o sobre una tubería, y pierdes la partida.

Instantes previos a la redacción del artículo me he tomado la libertad de jugar un par de partidas para comprobar la dificultad de Flappy Birdle. He de decir que es extremadamente complicado completar una palabra sin que el pájaro caiga o se golpee con alguna tubería. Es difícil, incluso, activando un modo fácil, el cual permite que el pájaro esquive las tuberías y, por tanto, solo termine la partida cuando el pájaro se precipita al suelo. Por suerte, esta mezcla extraña entre Wordle y Flappy Bird también funciona con palabras o letras que no están en el tablero. Además, no hay una palabra al día, por lo que podemos jugar tantas veces como queramos.

Flappy Birdle no es la única versión alternativa a Wordle que existe

Curiosamente, esta no es la única modificación de Wordle que existe. Hasta los fans de Taylor Swift tenemos nuestro propio rompecabezas: el Taylordle, y cuyo objetivo es muy similar. Cada día, se genera una palabra de cinco letras que aparece en algunas de las más de 200 canciones que tiene la artista. Eso sí, es igual o más difícil que el Wordle convencional, pero no tan complicado como el nuevo Flappy Birdle.

Ahora bien, ¿por qué hay tantas modificaciones de Wordle si el juego original fue comprado por el New York Times? Tanto el Taylordle, como el Flappy Birdle, parecen ser modificaciones creadas a través de la versión libre del juego. De hecho, cualquier persona puede crear su propio Wordle si sigue estos pasos.

También en Hipertextual: