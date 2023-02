Si existe un debate extenso en Europa, sin dudas es sobre quiénes deben asumir la inversión para mantener y renovar la infraestructura de telecomunicaciones. Los operadores más importantes de la región —Telefónica, Orange, Vodafone y Deutsche Telekom— creen que grandes tecnológicas como Google, Apple, Netflix o Amazon, entre otras, tienen que hacer su aporte económico a la causa. Algo a lo que estas últimas se rehúsan. Motivo por el cual la Comisión Europea ha decidido lanzar una consulta exploratoria para dar luz al tema.

Lo que los reguladores de la Unión Europea proponen es que el público, así como empresas y organizaciones, brinden su parecer al respecto. La encuesta permanecerá abierta por un plazo de 12 semanas, hasta la fecha límite del próximo 19 de mayo. No obstante, la iniciativa ya ha sido recibida con rechazo por parte de la CCIA, la asociación que agrupa a varias de las empresas que se verían afectadas en caso de que el planteamiento apoyado por las principales telcos siga adelante.

Pocos días atrás, ejecutivos de los operadores de telecomunicaciones más importantes de Europa defendieron su postura en una carta pública. Si bien no nombraron a ninguna empresa en específico, sí hicieron un llamamiento a las «grandes plataformas de contenido» para que contribuyan a afrontar los costes de la infraestructura digital de la región. La misiva llevó las firmas de José María Álvarez-Pallete, presidente y CEO de Telefónica, Stéphane Richard, presidente y CEO de Orange, Nick Read, CEO de Vodafone, y Tim Höttges, CEO de Deutsche Telekom.

Los citados directivos consideran que la situación hoy es insostenible y que la «carga de las inversiones» debería compartirse de un modo más proporcionado. Incluso aseguran que sus empresas hoy están en desventaja a la hora de negociar «términos justos» con las grandes tecnológicas, debido a que estas cuentan con una posición demasiado fuerte en el mercado. Y creen que si las plataformas siguen expandiendo su uso de las redes, la experiencia de conectividad de los usuarios europeos solo empeorará con el paso del tiempo.

«Hoy en día, el streaming de vídeos, los juegos y las redes sociales originados por unas pocas plataformas de contenido digital representan más del 70 % de todo el tráfico que circula por las redes. Las plataformas digitales se están beneficiando de los modelos comerciales de ‘hiperescalado’ a bajo coste, mientras que los operadores de red asumen las inversiones necesarias en conectividad. Al mismo tiempo, nuestros mercados minoristas están en constante declive en términos de rentabilidad». Declaración de los CEO de Telefónica, Orange, Vodafone y Deutsche Telekom.

Se calienta el debate por la inversión en telecomunicaciones en la UE

Photo by Frederik Lipfert on Unsplash

Como dijimos al comienzo, la responsabilidad sobre la inversión en infraestructura de telecomunicaciones es un tópico candente en la UE. De hecho, durante el lanzamiento de la consulta exploratoria, Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, aseguró que el retorno de inversión en el ámbito de las comunicaciones es muy bajo. Y también culpó por la situación al contexto geopolítico global y a la subida de los precios de la energía y las materias primas.

No obstante, trató de despegarse de cualquier ataque hacia las grandes tecnológicas que podrían verse afectadas por la situación. «Quiero decir de inmediato que toda esta reflexión no está dirigida contra nadie en absoluto, sino que es para nuestros conciudadanos», afirmó. Aun así, aclaró que la contribución económica de las compañías que hoy utilizan las redes europeas, es un debate que no se puede soslayar. No solo para una más amplia disponibilidad del 5G y futuras tecnologías, sino para lograr la conectividad de gigabit hacia 2030

«Hoy nos estamos asegurando de que todos, en cualquier lugar de la UE, tengan acceso a una conectividad rápida y segura. Pero un internet de alta velocidad requiere de grandes inversiones. Es por eso que, además de facilitar el despliegue de redes a corto plazo, estamos explorando la importante cuestión de quién debe pagar por la próxima generación de infraestructura de conectividad, incluyendo si las plataformas deben compartir el coste de la inversión con los operadores de telecomunicaciones». Thierry Breton, comisario de Mercado Interior europeo.

Las tecnológicas acusan a la Comisión Europea de promover un impuesto al uso de la red

La Computer & Communications Industry Association (CCIA, por sus siglas en inglés) no tardó en poner el grito en el cielo tras el lanzamiento de la consulta exploratoria de la Comisión Europea. El ente, que tiene entre sus miembros a Apple, Google, Amazon, Twitter, Intel, Vimeo, Meta y Cloudflare, salió a responder con dureza a la propuesta de una inversión compartida para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones.

El organismo incluso acusó a las telcos de «imponer una falsa premisa de cuota justa«, que los reguladores europeos han incluido en la encuesta. Así, asegura que la consulta ha sido creada con un fuerte sesgo en favor de dichas compañías, para justificar que se subsidien sus operaciones. «El mayor salto para mejorar el despliegue de la infraestructura se puede dar eliminando los trámites burocráticos y abordando la escasez de capacidad de ingeniería civil en Europa», indicó la asociación con sedes en Washington y Bruselas.

Christian Borggreen, de CCIA Europa, fue un paso más allá y aseguró que implementar impuestos sobre el uso de la red es una idea terrible. «Los europeos ya pagan a los operadores de telecomunicaciones por el acceso a internet. No deberían tener que pagarles por segunda vez a través de servicios de streaming y en la nube más caros. Poner una tarifa al tráfico de internet perjudicaría a los consumidores europeos y socavaría la internet abierta al tratar los datos de manera diferente. Lo que escuchamos de los CEO de las grandes telcos es solo vino añejo en botellas nuevas. Nada ha cambiado desde que esta idea fue rechazada por última vez por Europa hace una década», explicó.

Un único ejemplo para desprestigiarse mutuamente

Un punto verdaderamente llamativo del debate sobre la inversión en telecomunicaciones que ha reabierto la Comisión Europea es cómo ambas partes involucradas —los operadores y las plataformas de contenidos— han optado por usar un mismo ejemplo para tratar de desprestigiarse mutuamente.

Nos referimos, específicamente, al caso de Netflix y la popularidad de El Juego del Calamar en Corea del Sur. La serie se volvió tal furor que SK Broadband, el principal proveedor de internet del país, demandó a la plataforma de streaming. ¿Por qué? Por no pagar los gastos derivados del brutal aumento de tráfico en su red. Básicamente, la compañía pretendía que Netflix se hiciera cargo de los costes de mantenimiento de su infraestructura. Algo a lo que los estadounidenses se negaron drásticamente.

Dicha situación llevó a que los legisladores intentaran promulgar una versión actualizada de su Ley de Empresas de Telecomunicaciones, conocida informalmente como la «Ley Netflix». Su intención era que los grandes proveedores de contenido, como Google o el citado Netflix, pagaran tarifas por el uso de la red. Algo que hasta hoy divide las aguas en la Asamblea Nacional, el organismo unicameral del poder legislativo surcoreano.

Lo curioso es que tanto los operadores de telecomunicaciones europeos como la CCIA, se han referido al caso de Corea del Sur para deslegitimarse mutuamente en el debate sobre la responsabilidad de la inversión.

En su carta pública, los CEO de Telefónica, Orange, Vodafone y Deutsche Telekom ponderaron el enfoque de los asiáticos. «Hay signos de cambio en otras partes del mundo. Corea del Sur está discutiendo una ley nacional para crear condiciones regulatorias para una contribución más justa a los costos de la red. Esto sigue a un litigio en curso después del aumento en el tráfico impulsado por la serie El Juego del Calamar«, indicaron.

Mientras que la asociación que representa a Amazon, Apple o Meta se refirió al caso surcoreano como un fiasco. «En el futuro, la CCIA Europa espera que la Comisión [Europea] adopte un enfoque basado en la evidencia, especialmente dado que un experimento regulatorio similar ya fracasó en Corea del Sur», manifestó.

La inversión en telecomunicaciones es un debate sin pronta resolución

Foto por Guillaume Périgois en Unsplash

Lo único que queda en claro, por ahora, es que el dilema de la inversión en telecomunicaciones seguirá sin resolverse en lo inmediato. Además, la consulta exploratoria de los reguladores de la UE vuelve a abrir la puerta al debate por la neutralidad de la red. Algo que ha sido motivo de calientes disputas, especialmente en Estados Unidos y México.

La Comisión Europea reconoce que no es un asunto sencillo y que la encuesta es parte de un diálogo abierto con las partes interesadas. «Este es un tema complejo que requiere un análisis exhaustivo de los hechos y cifras subyacentes, antes de decidir sobre la necesidad de tomar medidas adicionales. La Comisión está firmemente comprometida con la protección de una internet neutral y abierta», aseguraron.

Por lo pronto, las posturas de los operadores y las grandes tecnológicas sobre la inversión en telecomunicaciones tienen mucho de «el huevo o la gallina». Es decir, se necesitan mutuamente más allá de cuáles se beneficiaron o sacaron provecho primero de las otras.

Las telcos deben ofrecer una infraestructura de vanguardia para atraer a empresas como Google, Meta, Netflix, Amazon o Microsoft para que ofrezcan más y mejores productos y servicios. Y las Big Tech deben generar propuestas lo suficientemente seductoras como para que la inversión en telecomunicaciones se mantenga en permanente evolución. La prosperidad de unas está atada a la de las otras, indefectiblemente.

Quedará por verse qué resultados arroja la encuesta de la Comisión Europea, y de qué forma afecta sus decisiones a futuro sobre el sector.

