Si te has comprado cualquiera de los modelos del Samsung Galaxy S23, probablemente te habrás llevado una sorpresa al ver el almacenamiento libre, sobre todo si tienes la versión de 128 GB. Reportes recientes aseguran que la versión de Android 13 que llega con estos terminales ocupa hasta 60 GB de almacenamiento interno, algo que hemos podido constatar de primera mano.

Los propietarios de la nueva familia del Samsung Galaxy S23 ya han comenzado a hablar del problema en las redes sociales. Esto es especialmente preocupante en aquellos que poseen el modelo base de 128 GB, dado que solo el sistema ya ocupa casi la mitad de la memoria interna del terminal. En nuestro caso, hemos probado con el modelo de 512 GB de almacenamiento, y el espacio ocupado por el sistema es de 57 GB.

La diferencia con otros terminales y los Samsung Galaxy S23 es dramática. En el Pixel 7 de Google, por ejemplo, Android 13 apenas ocupa 15 GB de almacenamiento interno. De hecho, incluso el sistema operativo de mi ordenador —Windows 11—, ocupa la mitad del sistema de Samsung.

La peor parte es que este consumo elevado no está atado a ningún operador en específico. Usuarios a lo largo y ancho del globo están reportando métricas parecidas en el visor de almacenamiento disponible. Un caso bastante atípico y un desliz que resulta raro incluso para una compañía como Samsung.

Samsung es la culpable del uso desmedido del almacenamiento de sus Galaxy S23

¿De quién es la culpa? Pues, aparentemente, de la propia Samsung. La razón detrás de este número desproporcionado podría estar en la cantidad de bloatware que incluye la familia de los Samsung Galaxy S23. Además, los móviles de la compañía coreana no solo contienen apps que conforman el ecosistema de Google, sino que también incluyen las aplicaciones de su propio ecosistema en un intento por competir con Google y Apple.

Por otro lado, Samsung suele ser una de las compañías que vende el espacio de sus dispositivos a terceros. Es decir, compañías como Facebook pueden comprar un hueco entre las apps que vienen instaladas de forma predeterminada, lo que acaba convirtiéndola en una aplicación que no puedes desinstalar, incluso si nunca la utilizas.

Esto no es solo un problema a nivel de almacenamiento, sino también a nivel de privacidad. Una app tan hambrienta de datos como Facebook no dejará pasar la oportunidad de recolectar información del usuario, incluso si este no la utiliza. El formar parte de la memoria del sistema de Android 13 en Samsung podría otorgarle permisos para evadir las configuraciones de privacidad.

La partición del sistema en los Samsung Galaxy S23 probablemente crecerá en el futuro. Con cada actualización, el número suele aumentar, y esta nueva familia todavía tiene varios años por delante. Por esto, si estás pensando hacerte con uno, evita que sea la de 128 GB. Incluso si no eres de tomar muchas fotos, podrías encontrarte en un aprieto en un par de meses.

