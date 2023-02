Más de un año después de anunciarse que Microsoft compraría Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares, el culebrón sigue sumando capítulos. Esta vez, de la mano de Bobby Kotick. Es que el CEO de la firma de videojuegos californiana acusó abiertamente a Sony, los principales opositores a la transacción, de querer sabotear el acuerdo.

En una entrevista con Financial Times, el polémico ejecutivo arremetió contra los japoneses y calificó de absurdo que crean que tanto Activision Blizzard como Microsoft piensen dejar tirado a PlayStation. Un argumento que, principalmente de la mano de Call of Duty, los asiáticos han promovido para hacer tambalear la aprobación de la adquisición en la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos.

«De repente, el equipo de liderazgo de Sony cortó toda la comunicación con Microsoft. Creo que todo esto es Sony tratando de sabotear la transacción. Toda la idea de que no vamos a apoyar a PlayStation, o que Microsoft no dará soporte a PlayStation, es absurda», enfatizó Bobby Kotick.

Pero el CEO de Activision Blizzard no se detuvo allí: incluso aseguró que los principales ejecutivos de Sony ya ni siquiera le devuelven las llamadas. Un dardo que parece especialmente direccionado hacia Jim Ryan, el líder de PlayStation.

El líder de Activision Blizzard se suma a las críticas contra Sony

Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard.

Las palabras de Bobby Kotick no solo sorprenden por el calibre de sus críticas contra Sony, sino porque hasta ahora se había mantenido al margen de la polémica por Call of Duty y el futuro de Activision Blizzard tras la compra de Microsoft. De hecho, el más vocal a la hora de salir a rebatir los argumentos de PlayStation había sido Phil Spencer, el CEO de Microsoft Gaming.

En diciembre pasado, el susodicho había dado la nota al acusar a Sony de querer crecer haciendo más pequeño a Xbox. Una rareza, considerando que el directivo siempre había tratado de abordar la controversia desde una postura más conciliadora.

«Sony está tratando de proteger su dominio en las consolas, y su modo de crecer es haciendo que Xbox sea más pequeño. Tienen una visión de la industria muy diferente a la nuestra. Ellos no lanzan sus juegos en PC en la misma fecha [que en PlayStation], ni tampoco los incluyen en su suscripción desde el lanzamiento. Pero Sony está liderando la conversación sobre por qué este acuerdo no debería llevarse a cabo para proteger su posición dominante en consolas, tomándose de Call of Duty«, dijo Spencer en el podcast Second Request.

Otro de los ejecutivos de Microsoft que salió al cruce de Sony sobre el futuro de Activision Blizzard fue Brad Smith. El presidente de la compañía dijo que dejar de ofrecer Call of Duty en PlayStation sería «desastroso y económicamente irracional». Mientras que Satya Nadella, tampoco escatimó en dardos contra los japoneses. «Si esto es por competencia, déjennos competir», aseguró el CEO de los de Redmond.

Pero de Bobby Kotick hasta ahora no habíamos escuchado nada. Y con razón. No olvidemos que el CEO de Activision Blizzard fue sindicado como uno de los promotores de una cultura tóxica dentro de su compañía. Y hasta fue blanco de denuncias de acoso sexual y discriminación. Por ende, es lógico pensar que Microsoft haya tratado de mantenerlo lo más alejado posible de los micrófonos al lidiar con la estrategia de Sony para que la compra no prospere.

Bobby Kotick también disparó contra los reguladores

El futuro de Call of Duty en PlayStation, uno de los puntos salientes de la controversia por la compra de Activision Blizzard.

Las críticas de Bobby Kotick no se han limitado a Sony y su intento de impedir que Microsoft adquiera Activision Blizzard. El empresario también tuvo duras palabras contra la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA).

«Parece que [la CMA] ha sido cooptada por la ideología de la FTC, y en realidad no está usando un pensamiento independiente, o pensando en cómo esta transacción impactaría positivamente en el Reino Unido», dijo Kotick. Ciertamente, enojar a los reguladores británicos y estadounidenses no parece ser la estrategia más inteligente para concretar la compra, pero el ejecutivo no temió en hacer públicos sus pensamientos.

Vale destacar que, en tal sentido, fue más benévolo con el escrutinio de la Comisión Europea. Los reguladores de la UE han mostrado «mucho más conocimiento y reconocimiento de cuáles son los riesgos en la economía desde una perspectiva macro», si deciden bloquear la adquisición, aseguró.

Más allá de sus dichos, el CEO de Activision Blizzard confía en que la multimillonaria compra se cerrará antes de julio próximo. Incluso pese a la presión judicial que está ejerciendo la FTC tanto dentro como fuera de Estados Unidos. De hecho, Kotick le comentó a Financial Times que Microsoft contrató a la reconocida abogada Beth Wilkinson para afrontar la demanda de los reguladores norteamericanos. «Ella siente que si tiene que litigar contra la FTC, los hará pedazos», explicó.

