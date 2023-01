Se fue 2022. Año que ha discurrido con más pena que gloria para muchas firmas tecnológicas, que han visto cómo parte de su plantilla no solo no ha crecido, sino todo lo contrario.

Si la pandemia fue un periodo que, paradójicamente, les sentó especialmente bien, el que ha venido después ha resultado ser la cara opuesta de la moneda. Problemas de solvencia, despidos e, incluso, corruptelas han marcado un periodo aciago para muchas empresas y poco amable para otras tantas, en el mejor de los casos.

Pero ¿y qué espera en 2023 para la industria de la tecnología en general? Empieza ahora un año en el que la inmensa mayoría de ellas tienen retos por delante que solventar.

Si los despidos han sido un problema para muchas firmas del sector, ha sido un foco que se ha compartido en buena medida con las cadenas de suministro. Ahí han radicado parte de los quebraderos de cabeza para grandes como Apple, que todavía se las ve y se las desea para poder abastecer de manera correcta todos sus puntos de venta a lo largo del globo.

Algo que se debe, principalmente, a problemas en las factorías de sus subsidiarias chinas. "Los bloqueos por la Covid en China han obstaculizado gravemente la capacidad de Apple para satisfacer la demanda de productos clave", explica a este medio Avi Greengart, presidente y fundador de la firma de análisis Techsponential. Primero, por la Covid; ahora, por los contagios masivos.

Y luego se da la cara contraria de la moneda. Empresas que sí disponen de stock suficiente en las estanterías de nuevo. Pero que para conseguirlo han corregido de más sus problemas en las cadenas de suministro, dando lugar a un sobreabastecimiento. Como resultado, "ahora hay un exceso de televisores, computadoras portátiles con Windows y teléfonos inteligentes de nivel medio", cuenta Greengart.

Así, empresas como la citada gigante de Cupertino están buscando, cada vez más y no solo por eso, descentralizar su producción de China. Países como Vietnam, Taiwan o incluso India son destinos elegidos. Esta y otras tecnológicas ya disponen de puntos de ensamblaje y producción allí, y es una política que veremos adoptar con cada vez más fervor de aquí en adelante.

Además de los citados problemas de suministros, hay otro aspecto que ha marcado de manera evidente a las tecnológicas en 2022: los despidos. En el transcurso de los meses, un gran número de firmas se han visto obligadas a recortar su plantilla.

Y es algo que ha afectado no solo a Silicon Valley, sino a empresas de la industria de las más diferentes ramas. Hemos visto despidos masivos en grandes nombres del Valle, como Meta (Facebook) o Salesforce; pero también en Europa, como Klarna (Suecia) o Booking (Amsterdam); así como en Asia.

En total, en 2022 hubo más de 150.000 despidos en la industria tecnológica, si hacemos caso a los datos recogidos en el sitio especializado layoffs.fyi. Una buena parte de ellos se ha concentrado, precisamente, en el último tramo del año. Ahí es cuando los efectos de la vuelta a las tendencias previas a la pandemia se ha hecho más notoria.

Con el mencionado cambio de paradigma a lo largo del ya relevado año, queda preguntarse qué es lo que ocurrirá a lo largo del presente.

"Mirando hacia 2023, espero lanzamientos significativos en realidad virtual de Sony, Meta y, posiblemente, Apple", cuenta el analista. Lo cierto es que las gafas de realidad aumentada de la firma de Cupertino son uno de los productos que más expectación ha generado en años por parte los liderados por Tim Cook. Se espera, claro, que muchos sigan o intenten emular los pasos, tras ello.

Apple abrirá una nueva y totalmente distinta línea de negocio para la marca, con lo que ello supone. Y es un segmento sobre el que se tienen puestas muchas esperanzas a futuro, como el propio CEO ha hecho notar en el pasado. Por su parte, Samsung continuará poniendo especial ahínco en mejorar su oferta de smartphones plegables, apunta Greengart.

Y, sí, los despidos y la industria tecnológica pueden haber sido la comidilla de 2022. Pero la realidad es que ni hay un fin de ciclo ni el cataclismo es tal como algunas veces se ha pintado. Así lo resume el citado experto:

Advierto contra el pesimismo: no, Amazon no está matando a Alexa, Google sigue siendo tremendamente rentable y el problema de Apple es la interrupción de la cadena de suministro, no la demanda. Y muchos de los trabajadores tecnológicos que han sido despedidos están encontrando trabajos en otras industrias que usan tecnología en sus operaciones y que han estado sedientos de talento hasta ahora.

Avi Greengart.