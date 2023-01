Xbox lleva una sequía de más de un año sin lanzar juegos AAA exclusivos. Lo último que recibió la plataforma de Microsoft fue Halo Infinite en noviembre de 2021, y desde entonces los fanáticos están esperando con cada vez menos paciencia a que los de Redmond recuperen la compostura. Afortunadamente, la historia cambiaría drásticamente en 2023 y una de las últimas grandes novedades se relacionaría con Redfall.

El juego de disparos en primera persona desarrollado por Arkane Studios llegaría a comienzos de mayo, de no mediar inconvenientes. La novedad se conoció en días pasados a través de un informe de Windows Central, que cita a fuentes relacionadas con el proyecto. En Twitter, en tanto, el periodista Tom Warren, de The Verge, dio a entender que maneja la misma información.

Los detalles con respecto al lanzamiento de Redfall no son mucho más profundos. El citado medio indica que, de no existir contratiempos, el juego estaría disponible en el mercado en los primeros días de mayo. Como ya es habitual de los juegos de Microsoft, no solo llegaría a las Xbox Series X|S, sino que estaría disponible desde el primer día en PC a través de Steam, Xbox Game Pass y la Microsoft Store.

Pero esto no es todo. Al parecer, los de Redmond quieren dotar a Redfall de un sistema de acceso temprano. Específicamente, se menciona una modalidad similar a la utilizada en Forza Horizon 5, donde al comprar la versión Premium del juego se podía acceder al mismo un par de días antes que el resto, junto a otros beneficios.

¿Será Redfall un bocadillo para calmar las ansias por Starfield?

La noticia del posible arribo de Redfall a comienzos de mayo ha generado reacciones diversas entre el público. Si bien algunos lo han visto como una señal promisoria de que Xbox recuperará protagonismo en materia de juegos exclusivos, tras un 2022 sin lanzamientos de este tipo. Otros han sido bastante menos benévolos con el rumor; pero no por el juego de Arkane Studios en sí, sino por lo que puede significar para el lanzamiento de Starfield.

Está claro que el título exclusivo AAA que los fanáticos de Xbox esperan con ansias es Starfield. Desde que se anunció en 2018, la expectación ha estado por las nubes. De hecho, el primer tráiler ha sido más que prometedor. No obstante, las demoras para llegar al público han colmado la paciencia de los jugadores.

La idea de Microsoft era que Starfield llegara a Xbox y PC en noviembre de 2022, pero en mayo anunció que el juego se retrasaría hasta el primer semestre de 2023. Y con los rumores de que Redfall llegará a principios de mayo, muchos se preguntan si el juego de Bethesda podría sufrir un nuevo contratiempo.

¿Pero por qué no pensar que Starfield pueda debutar antes que Redfall? La posibilidad está abierta, claro. Sin embargo, la falta de novedades —o de rumores, siquiera— sobre el estado de su desarrollo, promoción o disponibilidad, pintan un panorama poco optimista entre el público.

No olvidemos que durante The Game Awards 2022, los de Redmond quedaron en ridículo al ser la única de las firmas grandes de la industria en no realizar anuncios durante la ceremonia. Cuando los fanáticos esperaban siquiera una mínima referencia a Starfield u otro AAA exclusivo, lo único que recibieron fue un comercial de Xbox Game Pass.

Poco tiempo atrás, Phil Spencer reconoció que Xbox ha pasado demasiado tiempo sin juegos exclusivos; pero prometió que 2023 llegaría con gratas noticias. ¿Será Redfall el encargado de cortar más de un año de sequía? Estaremos atentos a las novedades.