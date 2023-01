Microsoft y Sony están en medio de una disputa pública por el intento de comprar Activision Blizzard que llevan adelante los primeros. Sin embargo, el ambiente poco amistoso entre ambas compañías no ha impedido que Phil Spencer, el líder de Xbox, elogie la adaptación televisiva de The Last of Us de HBO y HBO Max, basada en los juegos de Naughty Dog exclusivos de PlayStation.

En una reciente entrevista con IGN, Spencer destacó el trabajo de los desarrolladores a cargo de los videojuegos en los que se inspira la serie. En especial, por su capacidad de llevar con fidelidad los elementos más importantes de su franquicia para representarlos y ampliarlos en la pantalla chica.

Consultado sobre si, pese a tratarse de una producción netamente ligada a la competencia, estaba prestando atención a The Last of Us, el CEO de Microsoft Gaming no anduvo con rodeos. «Es fantástica. Han hecho un gran trabajo con una adaptación de un juego formidable a la pantalla de televisión. Hay que felicitar al equipo, a todos los equipos que trabajaron en ella. Obviamente, la base de esto es el trabajo que hizo Naughty Dog en la construcción de la franquicia», remarcó el principal ejecutivo de Xbox.

Además, Phil Spencer se mostró muy elogioso con Neil Druckmann, cocreador de The Last of Us y uno de los responsables de la serie. «Verlo aplicando sus talentos creativos en el ámbito televisivo, creo que es realmente genial. Es genial para él y para el equipo», indicó.

El jefe de Xbox se deshace en elogios por The Last of Us

Phil Spencer, líder de Xbox.

Con sus conceptos, el máximo directivo de Microsoft Gaming apuntó a darle valor a los creativos que hoy se desempeñan en el desarrollo de juegos, pero que cuentan con el talento para expandirse a otras áreas de la industria del entretenimiento. Un dato no menor, considerando que, según Phil Spencer, siempre existió una cierta envidia desde los estudios de videojuegos hacia el mundo del cine y la TV, y hasta un sentimiento de inferioridad.

«El hecho de que tomes a uno de los mejores creadores de nuestra industria y pueda tener éxito en otro medio, creo que muestra que en el ámbito de los juegos tienes algunos narradores y creadores increíbles, tanto en estudios propios como de terceros. Creo que es un gran momento para ver el éxito que están teniendo con la franquicia, y hay que felicitarlos», dijo como último elogio a The Last of Us.

Sin embargo, las declaraciones de Spencer también toman una dimensión diferente al considerar los problemas que ha afrontado Xbox con la adaptación televisiva de Halo. Una producción que prometía mucho antes de su estreno en Paramount+, pero que en su primera temporada no conformó a los fanáticos del Master Chief.

Al abordar si la segunda temporada debería apuntar a alcanzar un nivel similar al de The Last of Us, Spencer fue directo. «Quiero lo mejor para todo en lo que trabajamos, incluida la serie de televisión de Halo. Creo que hay algunas diferencias allí, pero si preguntas: ‘Oye, con The Last of Us ahí afuera, poniendo un listón increíblemente alto, ¿deberíamos todos aspirar a alcanzar ese mismo listón con el trabajo que hacemos en televisión?’. Absolutamente. […] Siempre nos inspiramos en el trabajo que nos rodea, sin lugar a dudas», explicó.

La serie de The Last of Us acaba de estrenar su tercer episodio, que destaca por ser una historia de amor en pleno apocalipsis. Ciertamente, la esperada participación de Nick Offerman no ha decepcionado. Y no olvidemos que HBO ya ha confirmado la segunda temporada de la producción, que abarcará los eventos del segundo juego de Naughty Dog.