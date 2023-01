A partir de ahora, los trabajadores de Microsoft en Estados Unidos no tendrán que registrar de manera formal las vacaciones que decidan tomar. Según la nueva Política de Tiempo Libre Discrecional, podrán tener tantas como deseen. Así lo ha confirmado Kathleen Hogan, jefa de personal de Microsoft, en un correo interno publicado por The Verge.

Los cambios arrancarán el próximo 16 de enero y modificarán uno de los patrones más controvertidos de las compañías estadounidenses: la escasez de vacaciones.

"Cómo, cuándo y dónde hacemos nuestro trabajo ha cambiado radicalmente", comenta Kathleen Hogan en la nota interna. "Y como nos hemos transformado, modernizar nuestra política de vacaciones hacia un modelo más flexible era el siguiente paso natural".

Microsoft se sube al barco de las vacaciones ilimitadas, comenzando una nueva era

Si bien Microsoft es nueva en esto, eso no significa que sea la primera compañía en hacerlo. Muchas otras llevan tiempo probándolo, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.

Para que esta práctica se lleve a cabo correctamente, el único requisito es coordinar con el resto del equipo de trabajo para que las labores continúen sin interrupción. De esta forma, el empleado puede estar de vacaciones sin que su ausencia se note en el día a día de la empresa.

Además de los días ilimitados, Microsoft comenzará a ofrecer 10 días festivos corporativos, excedencias, permisos por enfermedad y salud mental, así como también tiempo para prestar servicio como jurado o por duelo. Asimismo, aquellos empleados que tengan un número limitado de vacaciones sin usar recibirán un pago único en el mes de abril.

No obstante, esta nueva política no estará disponible para todos. Los empleados que trabajen por horas o fuera de los Estados Unidos no podrán gozar de este beneficio. El motivo, según Microsoft, se encuentra en la dificultad de coordinar las distintas leyes y beneficios de cada región. Además, las leyes federales sobre salarios y horarios dificultan a la compañía extender esta oferta a los trabajadores por hora.

En España, empresas como Cyberclick y Good Rebels ya ofrecen la posibilidad de las vacaciones ilimitadas a sus trabajadores de oficina. De esta forma, no solo se tiene mucha más flexibilidad, sino también trabajadores más felices, sanos y exitosos en todos los niveles.