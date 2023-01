Durante 2022, cuando la esperanza estaba casi perdida, Silent Hill hizo su regreso triunfal. Konami confirmó que múltiples juegos de la franquicia de terror están en desarrollo, terminando así con años interminables de rumores. Evidentemente, tras este anuncio, las miradas de los jugadores se centraron en otra saga que igualmente se ha mantenido alejada de los reflectores por mucho tiempo: Metal Gear Solid. Para nuestra fortuna, son varias pistas las que apuntan al retorno de Snake este mismo año.

En una entrevista con la publicación japonesa Famitsu, Konami anticipó que a lo largo del año podremos presenciar el regreso de franquicias ampliamente conocidas. Dados los anuncios de Silent Hill e incluso Castlevania, sus palabras no deberían causar ninguna sorpresa. Pero lo interesante viene a continuación. La compañía asegura que otros proyectos todavía no anunciados vienen en camino.

“Este año es el Año del Conejo, y estamos planeando nuevos juegos de series conocidas. Por otro lado, los nuevos proyectos que aún tenemos que presentarles también están en marcha. Estén atentos a los futuros anuncios de Konami”, menciona la compañía.

Debido a que ya conocemos una buena parte de sus planes respecto a Silent Hill, es imposible no pensar en que los proyectos "secretos" tienen relación con Metal Gear Solid. Esta intervención de Konami, además, no es la única prueba del inminente retorno de la franquicia de espionaje táctico.

La semana anterior, Noriaki Okamura, productor de Metal Gear Solid: Portable Ops Plus, Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel y Metal Gear Solid: Portable Ops, entre otros, dijo a Famitsu que 2023 será un año de muchos anuncios para Konami. No hizo mención explícita de la franquicia, pero dado que sigue ligado a la misma, podemos intuir a lo que se refiere.

¿Remake de Metal Gear Solid 3 en camino?

A todo lo anterior podemos sumar diversos reportes que surgieron a lo largo de 2022. En octubre, VGC, que ha demostrado ser una fuente confiable en cuanto información de futuros juegos, aseguró que Konami está pasando por un proceso de reestructuración que tiene como fin traer de vuelta a sus sagas icónicas al mundo de las consolas. El primer paso ya lo dieron con Silent Hill, pero la cereza en el pastel sería hacer lo propio con Metal Gear Solid.

Konami, de hecho, ya habría dado luz verde a un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, considerado por muchos jugadores como el mejor juego de toda la saga. Su desarrollo estaría a cargo de Virtuos, estudio ubicado en Singapur. Habitualmente son conocidos por participar como equipo de soporte en juegos de otras compañías. Horizon Zero Dawn, Bioshock: The Collection, Uncharted 4: A Thief's End y Battlefield V son algunos de ellos.

Adicionalmente, Konami igualmente tendría la intención de crear remasterizaciones de otras entregas, incluyendo la del primer Metal Gear Solid.

No olvidemos que en camino también viene una película de la mano de Sony Pictures y protagonizada por Oscar Isaac. Aunque el tiempo pasa y no vemos que su producción siquiera empiece, el mencionado actor comentó recientemente que el proyecto todavía está vivo. "Queremos que suceda. ¿Cuál es el guion? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la toma? (…) Espero que se haga realidad porque hay mucho potencial para eso", expresó.