Warner Bros. Discovery ya había dejado entrever una subida de precio de HBO Max durante el presente año. Lo que no esperábamos era que lo hicieran a pocos días de uno de los estrenos más esperados de la plataforma. Como seguramente sabes, The Last of Us, basada en el exitoso videojuego de PlayStation, verá la luz el domingo 15 de enero.

El incremento de precio en la suscripción de HBO Max, de momento, solo ha sido anunciado para Estados Unidos. Sin embargo, parece que es cuestión de tiempo para ver el mismo movimiento en el resto del mundo.

En el país norteamericano, el servicio costará, desde hoy mismo, $15,99 dólares al mes en lugar de $14,99. Por lo tanto, la subida es de apenas un dólar. Debido a que la plataforma tiene un costo asociado a la situación económica de cada región, no podemos garantizar que la conversión será exacta (un euro en España o $19 en México).

Así pues, aquellos interesados en suscribirse a HBO Max para disfrutar The Last of Us tendrán que desembolsar un dólar adicional. Por su parte, los ya suscritos, verán el incremento a partir de su próxima factura, siempre y cuando el cargo se produzca después del 10 de febrero.

"Este aumento de precio, de un dólar, nos permitirá seguir invirtiendo para poder ofrecer una programación que defina la cultura y mejorar nuestra experiencia de cliente para todos los usuarios", mencionan en HBO Max (vía IGN).

Ciertamente, el alza no es significativa. No obstante, el verdadero problema vendrá si estos ajustes se hacen constantes. Con Netflix, por ejemplo, los suscriptores han mostrado su descontento cada vez que la plataforma ha subido de precio. La gran pregunta que surge en este momento es: ¿HBO Max puede justificar el alza?

La situación actual de HBO Max, al menos en lo que se refiere a la producción de contenidos, dista mucho de la de Netflix. Los primeros, desde un principio, se han enfocado en ofrecer series y películas de calidad en lugar de priorizar la cantidad. Esa es la razón principal por la que sus producciones suelen ser nominadas en diversas galas de premiación.

Además, claro, ese mismo enfoque por la calidad ha permitido que algunas series se conviertan en un tema de conversación cuando se estrena un nuevo episodio. Sin ir más lejos, La Casa del Dragón consiguió atraer todos los reflectores durante su periodo de emisión, algo que ya había logrado Juego de Tronos en años previos. Lo mismo ocurrió con Euphoria y, casi con total seguridad, volverá a repetirse con The Last of Us.

En HBO Max, de hecho, conocen muy bien el valor de sus contenidos, por ello ya habían anticipado un alza de precios. En septiembre de 2022, Gunnar Wiedenfels, director financiero de Warner Bros. Discovery, dijo que el costo de la suscripción estaba "subvaluada" en relación con la calidad de sus producciones.

Sin embargo, al mismo tiempo reconoció que HBO Max no es perfecto. Señaló que la interfaz sigue sin ser lo suficientemente intuitiva, una situación que están por cambiar cuando el servicio se fusione con Discovery+.

La unión entre HBO Max y Discovery+ marcará otra etapa para el servicio y, quizá, otra subida de precios. ¿Por qué? Simplemente, porque el catálogo actual sumará todos los contenidos de Discovery+, y en Warner Bros. Discovery consideran que el costo del servicio debe ser proporcional a la calidad y cantidad de producciones. Por lo tanto, es mejor que te hagas a la idea de que este es tan solo el primer incremento.