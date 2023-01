El Universo Cinematográfico de Marvel está a punto de explotar, ahora sí, el fenómeno del multiverso. Después de una fase 4 con bastantes altibajos, la quinta promete cambiar para bien. Gran parte de las esperanzas del fandom se sostienen, desde luego, en la introducción de nuevos personajes, algunos de los cuales son emblemáticos y ampliamente esperados. Además, hay algunos actores, como Giancarlo Esposito, que han levantado la mano para obtener algún papel.

Es bien sabido que Kevin Feige, director de Marvel Studios, se encuentra trabajando en la presentación de los X-Men y Los 4 Fantásticos. Por lo tanto, requiere conformar un reparto prometedor que pueda cumplir las expectativas. Giancarlo Esposito, sabiéndose la importante figura que es hoy en día, no ha dudado en postularse para interpretar al mismísimo Profesor X.

Primero hay que dejar clara una cosa. En Doctor Strange en el multiverso de la locura ya pudimos ver al líder de los X-Men. Nuevamente, fue Patrick Stewart el encargado de interpretarlo. Sin embargo, esta versión pertenece a un universo ajeno a la Tierra-616, que es donde se desarrolla la narrativa del Universo Cinematográfico de Marvel. Por lo tanto, es poco probable que se convierta en el Profesor Charles Xavier de esta realidad.

En consecuencia, Marvel está obligada a buscar un nuevo actor; razón por la que Giancarlo Esposito ha mostrado tanto interés. Recientemente, en una entrevista durante el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, Esposito otra vez alzo la voz para ganarse un lugar en las películas de Marvel.

"Me encanta lo que hace Marvel. Me encanta que los fans quieran verme en este universo y propongan no solo un personaje, posiblemente Magneto, posiblemente Freeze [de DC]. Y la mayor petición es Charles Xavier", comentó.

Esta vez, Giancarlo Esposito no quiere ser un villano

Giancarlo Esposito continuó su intervención diciendo que, a diferencia de sus papales más recientes, con Marvel le gustaría interpretar a un personaje del bando del bien. Recordemos que ya fue antagonista de Breaking Bad, de The Mandalorian y hasta del videojuego Far Cry 6. Por lo tanto, no sorprende que esta vez quiera cambiar de aires.

"Mira, quiero interpretar a un tipo bueno. Charles es inteligente. Es bueno."

Sin embargo, Giancarlo Esposito aclaró que, de momento, todavía no tiene ningún acuerdo con Marvel Studios. Bueno, eso es lo que asegura. Aunque sabemos que en el pasado este tipo de fichajes se han mantenido en "secreto" por un largo tiempo.

"Siento que Marvel y yo podemos avanzar un poco. Amo lo que hacen. Amo la creatividad. Así que… ¿Quién sabe qué podría pasar? Sigan proponiéndolo."

Entonces, si la audiencia realmente quiere ver a Giancarlo Esposito en el Universo Cinematográfico de Marvel, habrá que seguir con la campaña. Los liderados por Kevin Feige han demostrado, más de una vez, que están dispuestos a atender las sugerencias de sus fans. Siempre y cuando, claro, sean peticiones viables.

Ojo, esta no es la primera vez que Giancarlo Esposito se pronuncia sobre el mismo tema. En agosto de 2022, comentó lo siguiente durante la TJH Superhero Car Show & Comic Con en Texas: "Todavía no he trabajado para Marvel. Estuve en una habitación con ellos y hablamos. Se ha hablado de Magneto, se ha hablado del Dr. Frío… Oh, Doom. Y está el Profesor X…"

¿Lo veremos ponerse en los pies del Profesor X? El tiempo lo dirá.