Nothing, la compañía fundada por Carl Pei, uno de los creadores de OnePlus, podría lanzar pronto la segunda generación de sus auriculares con cancelación de ruido destinados a competir contra los AirPods Pro 2: los Nothing Ear (2). Al menos, así lo sugiere una nueva filtración procedente de SmartPrix, donde también han revelado tanto el aspecto como las principales características de este próximo producto que llegará con importantes mejoras internas respecto a los Ear (1).

Los Nothing Ear (2) eso sí, mantendrán prácticamente el mismo diseño que su generación anterior. La firma con sede en Londres, por tanto, apostará por un estuche y unos auriculares completamente transparentes, y exactamente con el mismo formato que los Ear (1). Se esperan, sin embargo, pequeñas mejoras internas que también repercutirán levemente en el aspecto.

La más destacable es la reubicación del micrófono destinado a la cancelación de ruido. En los Ear (1) se encuentra en la zona superior de los auriculares, y en los Ear (2) se colocará justo en la zona superior del tallo.

Respecto a las características, el citado medio afirma que los Nothing Ear (2) llegarán con una cancelación activa de ruido personalizada. Es decir, el usuario podrá escoger el nivel de cancelación de ruido para adaptarla a sus gustos o necesidades y decidir. Mantendrán, por supuesto, el modo de transparencia, que desactiva completamente la cancelación de ruido y permite escuchar el sonido ambiental.

Nothing, por otro lado, permitirá activar la conexión dual en los Ear (2), para poder conectar los auriculares en dos dispositivos de forma simultánea. Podrían incluir, además, un ecualizador personalizado y la posibilidad de activar una función para buscar los auriculares en caso de pérdida.

¿Cuándo se lanzarán los Nothing Ear (2)?

Si bien no hay una fecha de lanzamiento concreta, SmartPrix destaca que los Nothing Ear (2) llegarán antes que el Nothing Phone (2). Por tanto, y teniendo en cuenta que los Ear (1) se anunciaron en julio de 2021, no sería extraño verlos anunciados durante la primavera de este mismo año.

Respecto al Phone (2), Carl Pei solo ha confirmado que será un smartphone más “premium” que el modelo actual. Este, recordemos, se ubica en un rango de gama media. Podemos esperar, por tanto, especificaciones más potentes, como un procesador más avanzado, una mejor pantalla o una construcción de mayor calidad, entre otras mejoras.