Los estrenos de HBO Max para enero de 2023 llegan con una de las series más esperadas desde hace unos meses: The Last of Us. La adaptación del reconocido videojuego se presenta como una de las apuestas fuertes de la plataforma durante el próximo año. Teniendo en cuenta que viene de presentar La Casa del Dragón.

A diferencia de servicios de streaming como Netflix, los estrenos de HBO Max suelen ser más reducidos. A estos se suman otros que se van revelando con el avance del mes. En el apartado de series, habrá dos novedades más junto con la mencionada The Last of Us, Velma y YOLO: Crystal Fantasies.

En las películas se encuentran Aquellos que desean mi muerte, En un barrio de Nueva York y Godzilla vs. Kong. Es probable que a estas opciones se sumen otras más. En estos casos, se recomienda seguir las redes sociales del servicio para conocer con detalle los estrenos de HBO Max en enero.

Además de lo anterior, habrá un puñado de documentales y contenidos especiales. Este bloque está conformado por los siguientes títulos: Lizzo Live in Concert, The Howard Stern Interview: Bruce Springsteen, Wahl Street, Arny. Historia de una infamia.

A continuación compartimos la lista completa de novedades con sus fechas de estreno.

Estrenos de HBO Max en enero: series

Velma: 12 de enero.

The Last of Us: 16 de enero.

'YOLO: Crystal Fantasies' (Temporada 2): 25 de enero.

Películas que se estrenan en la plataforma

Aquellos que desean mi muerte: 3 de enero.

En un barrio de Nueva York: 13 de enero.

Godzilla vs. Kong: 21 de enero.

Documentales y contenidos especiales que llegarán a HBO Max