Nick Fuentes, famoso comentarista de extrema derecha, ha regresado a Twitter. Esta vez, bajo la bendición de Elon Musk, quien ha sido el encargado de restaurar la cuenta del streamer. Musk ha centrado su corto reinado sobre Twitter en revivir a viejas personalidades controversiales o instaurar funciones sin mucha salida. El regreso de Nick Fuentes solo es otro capítulo en su historia.

La plataforma decidió suspender la cuenta de Nick Fuentes en julio de 2021, tras comentarios que fueron considerados violentos por los lineamientos de Twitter. Según la red social, Fuentes tocaba asuntos delicados con mucha violencia. Entre estos, temas concernientes a la comunidad LGBTQ+, minorías étnicas, derechos de las mujeres, COVID-19 y más.

Fuentes, por su parte, ha sido descrito por la organización judía Liga Antidifamación como un supremacista blanco. Por supuesto, el título no llega sin fundamentos. El comentarista es conocido por alabar las acciones de Adolf Hitler, así como también por ser un negacionista del Holocausto.

Además, en repetidas ocasiones, Fuentes ha pedido de forma pública el sometimiento del pueblo judío, y apegarse al nacionalismo cristiano estadounidense.

Si queremos que Estados Unidos vuelva a ser grande, tenemos que hablar de esta cosa antiblanca que está pasando.

Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser una nación cristiana. Y se puede entender por qué la gente judía influyente en los medios conservadores no están realmente entusiasmados con ello. No promueven la identidad blanca. No promueven esto.

Nick Fuentes