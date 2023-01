El primer capítulo de The Last of Us, disponible en HBO y HBO Max, es impresionante. Y no solo por su fidelidad al juego, también por ser una de las mejores adaptaciones que hemos visto para la televisión. La serie pinta estupendamente, y eso que solo hemos visto el primer episodio. Se nota especialmente la mano de Neil Druckmann, creador del videojuego, puesto que cada escena está repleta de detalles que hacen referencia a este.

Ese es el caso de uno de los momentos clave del primer episodio de The Last of Us, el cual puede parecer menor. Un relleno más de la serie para dar coherencia a su propia narrativa, pero en realidad tiene una conexión directa con The Last of Us Parte II, el segundo videojuego.

Todavía no sabemos qué rumbo tomará la serie, si seguirá los acontecimientos del segundo juego, una vez completado el viaje de Ellie y Joel, o si bien tomará su propio camino. Lo que si sabemos es que Neil Druckmann y su equipo pensado en todo y están creando un universo muy rico, lleno de referencias cruzadas.

Atención, ¡spoilers a continuación!

Durante el primero episodio, hay un momento en el que Sarah le pide a su vecina si puede llevarse un DVD de una película que le gusta a su padre. Posteriormente, se ve a Joel muy contento por ese regalo y padre e hija se disponen a ver la película. En el juego original esa escena no existe, pero la película en cuestión es relativamente importante en el universo de The Last of Us.

Un easter egg genial para los jugadores de 'The Last of Us'

El nombre es Curtis and Viper 2, y el DVD —que incluye las escenas eliminadas para alegría de Joel— no es un simple atrezzo en la serie. Si bien no es una película real, tampoco está ideada específicamente para la serie. Curtis and Viper 2 también aparece en The Last of Us Part II en una de esas conversaciones que sirven para dar contexto a la relación entre los personajes.

Durante la patrulla de Ellie y Dina al comienzo del juego, Ellie menciona que estaba planeando ver Curtis and Viper 2 con Joel, y señala que es una película de acción cursi de los 80 que realmente le encanta al protagonista. Ellie le dice a Dina que es parte de una serie sobre dos comandos que luchan contra los malos, específicamente espías rusos en la segunda película.

En realidad, Curtis and Viper 2 no es la única película de esta ficticia franquicia. Los jugadores pueden encontrar un póster de Curtis and Viper 4 en The Last of Us Part II, y Ellie hace más referencias a la misma durante el juego.