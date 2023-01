El ejercicio físico es beneficioso a muchos niveles. Incluso para convertirte en un mejor jugador de videojuegos. Pero no de esos como el RingFit Adventure de la Nintendo Switch, en los que realmente hay que ponerse de pie y moverse frente a la pantalla. Más bien de los de pantalla, mando o teclado y sillón. Es la conclusión a la que llegó en 2020 un equipo de científicos de dos centros de investigación canadienses.

Dicho trabajo es interesante, ya que a menudo el hecho de jugar a videojuegos se relaciona con un mayor sedentarismo. No siempre es así, pero muchas de las personas que cuentan con esta afición pasan tantas horas delante de la consola o el ordenador que se olvidan del ejercicio físico.

Por eso, es interesante mostrarles que si hacen algo de ejercicio antes de jugar a videojuegos no solo será beneficioso para su salud. Posiblemente, también les ayude a desempeñarse mejor con ellos. Son todo ventajas.

Un poco de ejercicio antes de jugar a videojuegos

Para este estudio sobre el ejercicio y el rendimiento al jugar a videojuegos se eligió a 20 personas voluntarias. Todos ellos eran jugadores habituales de League of Legends. Este juego multijugador, también conocido como LoL, es de los que se conocen como juegos de arena de batalla. Es decir, los participantes se agrupan en equipos, con diferentes especialidades, y deben ir avanzando hacia un objetivo, a la vez que derrotan a los jugadores del equipo contrario.

Los 20 jugadores seleccionados para el estudio se dividieron en dos grupos. En el primero pasaron los 15 minutos previos a la partida leyendo sentados. Sin embargo, los jugadores del segundo grupo pasaron ese tiempo realizando un entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT).

Después, se les dejó jugar con normalidad, a la vez que se analizaba su desempeño. Este era mejor cuantos más contrincantes eliminaban, en el menor número de intentos posible.

Así, se vio que los que habían realizado ejercicio físico antes de jugar tuvieron un desempeño mucho mejor en ambos aspectos. Es decir, eliminaron a más contrincantes y, además, lo hicieron con menos intentos.

Foto: Ella Don

Pero no es tan simple

Sería muy osado asegurar solo con este estudio que realizar ejercicio físico es beneficioso para jugar a videojuegos. Hay que tener en cuenta que en él participaron solo 20 personas y que, además, se analizó su desempeño en un solo juego.

Por eso, según señalan en IFLScience, en su día los autores señalaron la necesidad de realizar más investigación, con más personas y otros juegos distintos. De momento no han publicado dicha continuación. No obstante, solo con esos primeros resultados, no está de más aconsejar a las personas con esta afición que practiquen ejercicio antes de jugar a videojuegos. Aunnque sea solo un ratito.

Se necesita más investigación para comprobar cómo afectará a su desempeño, pero lo que está claro es que es muy beneficioso para paliar los efectos negativos del sedentarismo. De eso sí que hay investigación más que de sobra.