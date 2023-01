No hay ninguna duda de que ChatGPT se ha convertido en la referencia más palpable cuando hablamos de inteligencia artificial. Este modelo de IA tomó al mundo por sorpresa, y todos quieren ponerle la mano encima. Microsoft, de hecho, ha confirmado una inversión multimillonaria en OpenAI. Ahora, sin embargo, puedes tener a la inteligencia artificial de moda entre tus contactos de WhatsApp para hablarle cuando lo necesites gracias al bot God in a Box.

Desde el lanzamiento de esta inteligencia artificial, muchos son los usos que los usuarios le han encontrado. Ya sea escribir libros o artículos para internet, o utilizarla para que Siri sea más inteligente. Ahora, con este nuevo bot para WhatsApp, puedes tener el poder de la IA de ChatGPT en la palma de tu mano.

Sin tener que descargar ninguna aplicación, en pocos segundos tendrás todo listo y configurado. A partir de ese momento, podrás hacer todas las preguntas que quieras a ChatGPT desde la comodidad de WhatsApp. Casi como si fuese un amigo más, pero uno que tiene respuestas para casi todo.

God in a Box lleva lo mejor de ChatGPT a tu WhatsApp

ChatGPT ha sido el proyecto inspirador de otros tan impresionantes como God in a Box. Este último utiliza el modelo GPT-3.5 para propulsar sus funciones comunicativas, utilizando la misma estructura que ChatGPT. Después de estar un tiempo en modo beta, ya puede ser utilizada por cualquier persona.

¿Cómo funciona God in a Box exactamente? Si ya has usado ChatGPT, no encontrarás grandes diferencias en esta nueva alternativa. Se trata de un chat donde puedes escribir y mantener una conversación con la inteligencia artificial conversacional del modelo GPT-3.5.

A diferencia de ChatGPT, God in a Box cuenta con algunas limitaciones. Por ejemplo, tienes un máximo de 40 mensajes al mes, y cada uno de estos no puede exceder los 256 caracteres de extensión. Además, tendrás que esperar para responder al bot, y es que solo puedes enviar un mensaje cada 10 segundos. En caso de que quieras deshacerte de las limitaciones, tendrás que desembolsar unos 6 dólares a los creadores de la aplicación.

Cómo utilizar el poder de esta IA en tu móvil

Para tener todo el poder de ChatGPT en la palma de tu mano, solo tienes que seguir estos pasos y configurar God in a Box. Lo tendrás listo en pocos minutos.

Entra a la web oficial de God in a Box desde tu móvil u ordenador. Busca el botón Get Started y púlsalo. Posteriormente, toca en Login. Ahora, inicia sesión utilizando el botón Sign in with Google. Cuando se te solicite, escribe tu número de teléfono y después toca el botón de Submit. No olvides el prefijo de tu país. Ahora, God in a Box te dará su número. Guárdalo, pero antes copia el contenido de la pastilla azul que aparece más abajo.

Ya que tu cuenta de God in a Box ha sido creada, es momento de verificarla. Después, podrás utilizarla como si se tratase de ChatGPT, pero desde tus chats de WhatsApp.

Envía un mensaje de WhatsApp al número previamente añadido. Deberás pegar lo que has copiado y enviárselo a God in a Box. Listo, tu cuenta debería estar verificada y ya puedes empezar a chatear con la inteligencia artificial.

A partir de este momento, ya puedes utilizar las bondades de ChatGPT desde tu chat de WhatsApp. Desde pedirle ideas para recetas, hasta preguntar cosas más específicas. El servicio de God in a Box funciona prácticamente igual a lo visto en el de OpenAI, y es muy útil para salir de las dudas que nos inundan en el día a día.