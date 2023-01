Los 90 suelen ser vistos como una época de transición. Un puente entre los restos de mucho de lo que ocurrió y lo que sobrevivió de los 70 y 80 y el nuevo siglo. Ese tránsito tuvo en Internet un vehículo que, tiempo después, alteraría la forma de vida de la humanidad. Por eso es posible, por ejemplo, que se recuerden las transmisiones televisivas de Aquellos maravillosos 70 y que ahora, en 2023, se reviva parte de ese relato con Aquellos maravillosos 90 de Netflix.

El cambio en las plataformas de consumo no es menor. Mientras antes se tenía que esperar por capítulos semanales o dejar un lapso de 24 horas entre uno y otro, en la actualidad se pueden ver todos de un tirón en muchos casos. La música ya no se consume a gran escala mediante vinilos o CD’s, sino con dispositivos móviles y bibliotecas digitales. Y estas cada vez ocupan menos espacio físico porque están en la nube o en disco duro externo, por citar dos de las opciones posibles. Ya no se llama a casa para preguntar por alguien. Se le pide el perfil en Instagram.

Aquellos maravillosos 90, una comedia de situación que rinde homenaje a su predecesora, está repleta de tópicos, escenarios y comportamientos que forman parte de un pasado no muy lejano. Sin embargo, por lo rápido de algunas transformaciones y discusiones, la sensación es que podría tratarse de un tiempo muy remoto. La suerte es que esta serie entretiene mientras invita al espectador a recordar (o conocer, si no lo vivió) cómo era parte de la vida hasta hace no mucho.

Ver en Netflix Aquellos maravillosos 90 La serie, que revive un clásico de la televisión, llega en un momento distinto a su predecesora. Sin embargo, sabe conservar rasgos que conectan ambas producciones sin dejar de ser relatos que responden a su propio tiempo. Con chistes y situaciones que funcionan, Aquellos maravillosos 90 y sus diez episodios son una opción entretenida para revivir parte de una época que parece lejana. Aunque no lo sea en demasía. ⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 4 de 5.

Aquellos maravillosos 90 y su época

Desde la presentación de la serie hasta el final, Aquellos maravillosos 90 procura que el espectador sepa que se trata de una historia inspirada en una época distinta a la actual. Al no ser un relato de ciencia ficción, por ejemplo, o una adaptación de un videojuego, la serie no necesita aportar mayor contexto. Le basta su estética y soundtrack, con atuendos, colores, estilos de vestuario extraños, si se miran desde el presente, y una amplia gama de canciones de la época.

Pero Aquellos maravillosos 90 no se limita solo a referencias explícitas, a componer una narración repleta de saltos temporales por cuestiones como las descritas. En sus diálogos, dinámicos y llenos de chistes que en términos generales funcionan, también se mencionan situaciones y personas que sirven para afianzar la idea base: es un tributo a esa década.

Los vehículos para lograrlo son Kitty Forman, interpretada por Debra Jo Rupp, y Rod Forman, encarnado por Kurtwood Smith. Ambos vienen de Aquellos maravillosos 70. Son el puente entre épocas y, también, quienes sostienen el mayor peso durante las situaciones. No son los únicos del proyecto anterior que están presentes. También lo están Laura Prepon y Topher Grace, quienes regresan como Donna Pinciotti y Eric Forman, respectivamente. Sin embargo, su influencia en el relato no es tan relevante.

El tono juvenil

Aunque los personajes de la anterior entrega sean los que conducen una parte importante de los diez capítulos, Aquellos maravillosos 90 sigue haciendo foco en los intereses y preocupaciones adolescentes. A través de un puñado de jóvenes se abordan temas como la sexualidad, los intereses sentimentales, la homosexualidad, las tensiones con los adultos o el machismo, entre otras cuestiones.

En ese viaje, marcado por situaciones absurdas en ocasiones pero comprensibles dentro del marco de la serie, la actriz Callie Haverda crece de forma progresiva. Ella es la protagonista, Leia Forman. Después de unos primeros episodios en los que parece no alcanzar la interpretación de Ashley Aufderheide en el papel de Gwen Runck, lo logra y lidera la historia desde su perspectiva.

A través de ellos podrían establecerse paralelismos con la serie que precedió a Aquellos maravillosos 90. Sin embargo, convendría no hacerlo. Ha pasado suficiente tiempo entre ambas para no ignorar que pertenecen a momentos de producción distintos. El disfrute puede estar en entender esta serie de Netflix como un nuevo nexo con aquella época.

Aquellos maravillosos 90 está disponible en Netflix desde este 19 de enero de 2023.