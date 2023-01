Apple Books ha decidido realizar una apuesta importante por la inteligencia artificial, y ahora ofrece audiolibros narrados con voces creadas digitalmente. Esta función ya se encuentra disponible en títulos seleccionados, pero Apple espera que más escritores compartan sus producciones literarias aprovechando esta tecnología.

Según explicó la firma de Cupertino en su web para autores, la intención tras estas narraciones digitales es reducir el coste de producir un audiolibro. De esta forma, se busca que todo el proceso resulte más accesible, aunque Apple asegura que no ha pensado esta herramienta para atentar contra el trabajo de actores de voz reales.

"Los títulos narrados digitalmente son un complemento valioso para los audiolibros narrados profesionalmente y ayudarán a llevar el audio a tantos libros y tantas personas como sea posible. Apple Books mantiene su compromiso de celebrar y mostrar la magia de la narración humana y seguirá ampliando el catálogo de audiolibros narrados por humanos", explicaron los californianos.

Por lo pronto, Apple ha creado cuatro tipos de voces digitales —dos masculinas y dos femeninas—, optimizadas para géneros específicos: ficción, romance, no ficción y desarrollo personal. Las muestras de cada una de ellas son verdaderamente sorprendentes.

Los audiolibros narrados por inteligencia artificial que ya se encuentran disponibles en Apple Books son cuatro. Hablamos de Loving From Afar, de Mona Ingram, From Ant to Eagle, de Alex Lyttle, The Distant Shore, de Linda Hale Bucklin, y Capon Valley Sampler, de Willard Wirtz. Todos llevan en su descripción el siguiente aviso: "Este es un audiolibro de Apple Books narrado por una voz digital basada en un narrador humano".

Apple Books da el salto a los audiolibros narrados por IA

Los autores que deseen remitir sus libros para crear un audiolibro narrado por inteligencia artificial, ya pueden hacerlo. No obstante, Apple por ahora solo recibe solicitudes para publicaciones de los géneros ficción y romance. Los de Tim Cook prometen brindar actualizaciones sobre cuándo estará disponible la opción para títulos de no ficción y desarrollo personal.

Los requisitos para crear un audiolibro con IA para Apple Books son relativamente sencillos de cumplir. En primer lugar, el e-book en cuestión ya tiene que estar disponible en la plataforma de libros de la manzana. Además, los autores deben ser dueños de los derechos para producir el audiolibro, y la publicación debe estar en inglés. De momento se desconoce si existen planes para expandir el programa a más idiomas.

Vale aclarar que, más allá de que se cumplan los citados requisitos mínimos, el procedimiento no es automático. "Las nominaciones se evaluarán en función de varios criterios, incluida la calidad del archivo, la compatibilidad del contenido [...] y revisión editorial. Dado que cada libro es único, es posible que incluso los títulos que cumplan con estos requisitos no pasen la síntesis", indicaron desde Apple Books.

Los que sí pasen la selección, luego tendrán que elegir la voz que más les guste, una imagen de portada y la fecha de publicación. Sin dudas, un proceso muy interesante y que puede cambiar drásticamente el panorama en el mercado de los audiolibros. Es lógico pensar que la calidad de las producciones evolucionará conforme el paso del tiempo, pero que Apple se lance a ofrecerlas es señal de que ya existe una conformidad sobre los resultados que se obtienen.

La producción y creación de audiolibros narrados por IA se realiza a través de los "socios preferidos" de Apple: Draft2Digital e Ingram Content Group. En cuanto al producto final, solo se puede ofrecer a través de Apple Books. No obstante, como los autores o editores retienen los derechos para crear audiolibros, no tienen restricciones para producir o distribuir nuevas versiones por fuera de la plataforma de la manzana.