Que tras su bancarrota FTX acumula deudas multimillonarias, no es novedad. Sin embargo, sí ha llamado la atención en las últimas horas la aparición de varias de las principales compañías del rubro tecnológico en el listado de acreedores del exchange de criptomonedas caído en desgracia. Entre tantos, destacan los nombres de Netflix, Amazon Web Services (AWS), Twitter, LinkedIn, Meta y Apple.

La novedad salió a la luz tras la divulgación de un documento de 116 páginas enviado al Tribunal de Quiebras de Estados Unidos del distrito de Delaware (vía The Block). En el mismo se aprecia una tabla interminable de empresas de todo tipo, individuos, organizaciones y hasta figuras políticas que reclaman algún tipo de deuda a la compañía fundada por Sam Bankman-Fried.

Vale aclarar que la presentación en cuestión no revela cuánto le debe FTX a Apple o a los demás acreedores, ni en concepto de qué. Esto significa que, si bien es probable que un gran porcentaje de quienes forman parte de la nómina estén reclamando fondos que han sido retenidos por la firma cripto, posiblemente también estén incluidos compromisos incumplidos de otro tipo. Así, por ejemplo, no sería de extrañar que algunas compañías del rubro tecnológico le estén reclamando por cuotas impagas de servicios prestados; ya sea a nivel publicitario, de infraestructura web, etc.

Se estima que FTX tiene alrededor de 1 millón de acreedores. Mientras que su deuda asciende a los 3.000 millones de dólares, solo con los 50 más importantes. En cuanto a los reclamos individuales, los nombres de los clientes afectados no han sido divulgados por decisión judicial.

Además de las grandes tecnológicas antes mencionadas, también destaca la aparición de otras empresas de criptomonedas en el listado. Los casos más notorios son los de Binance, Coinbase, Yuga Labs —los creadores de Bored Ape Yacht Club, la conocida colección de NFTs— y BlockFi. Esta última, una de las tantas empresas que quebró tras la debacle de FTX.

FTX también le debe dinero a políticos, deportistas, celebridades y la prensa

La prensa tampoco está eximida de su presencia en este listado. Llamativamente, uno de los que aparece entre los acreedores es CoinDesk, uno de los principales medios de comunicación del mundo de las criptomonedas y el que, justamente, destapó los desbarajustes financieros de FTX en una investigación.

El portal de noticias aclaró que el exchange no le debe nada a nivel material, pero que está en la tabla por «motivos técnicos». Específicamente, por un acuerdo de sponsoreo para un podcast que nunca se ejecutó. En tanto que otra importante empresa del ámbito comunicacional que figura entre quienes reclaman algún tipo de deuda a FTX es The Wall Street Journal.

Mientras que entre las celebridades, destaca la presencia del fondo de caridad de la modelo brasileña Gisele Bundchen y su exesposo, Tom Brady. La estrella de la NFL también está involucrado en una demanda colectiva que lo acusa —junto a otros deportistas como Steph Curry, David Ortíz o Shaquille O’Neal— de engañar a inversores principiantes al promocionar a FTX como una plataforma sin riesgos.

Por otra parte, distintos protagonistas del ámbito político también están mencionados como acreedores de FTX. La tabla incluye a la Oficina del Primer Ministro de Singapur, así como al ministerio de finanzas de Bahamas, entre otros.

Queda claro que apenas se ha rascado la superficie del alcance del fiasco de FTX. Y no quedan dudas de que con el correr de las semanas seguirán apareciendo novedades. El juicio por fraude contra Sam Bankman-Fried comenzará el 2 de octubre, y el empresario se ha declarado inocente de los cargos en su contra. Si se lo encuentra culpable, afronta una condena de hasta 115 años en prisión.