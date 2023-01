La actriz Annie Wersching falleció este domingo 29 de enero. Su muerte ha sorprendido a la industria del entretenimiento y a los seguidores de series como 24 y Bosch, en las que participó. También es relevante para los fanáticos del videojuego The Last of Us: Wersching interpretó a uno de los personajes clave de esa franquicia

En 2020, se informó que Annie Wersching sufría cáncer. Esta enfermedad, no obstante, no detuvo en su totalidad su dinámica actoral: durante estos años participó en proyectos como Star Trek: Picard y en The Rookie.

Los fanáticos del videojuego The Last of Us, cuya adaptación televisiva por parte de HBO está siendo uno de los éxitos más comentados en la actualidad, puede que recuerden a Annie Wersching porque ella dio voz al personaje de Tess. Se trata de la principal compañera de Joel, el otro protagonista del juego, antes de la llegada de Ellie.

El comunicado sobre la muerte de Annie Wersching

A través de un comunicado, Stephen Full, esposo de Annie Wersching, dijo lo siguiente:

“Hoy hay un vacío en el alma de la familia, pero nos dejaron las herramientas para llenarlo. Ella siempre encontró maravillas en momentos simples. No necesitaba música para bailar. Nos enseñó a no esperar a que la aventura te encontrara. Ve a encontrar. Está en todas partes y la encontraremos. Lo haremos”.

Hasta el momento, no es el único comunicado publicado. Jon Cassar, quien fue el director y productor de 24, dijo lo siguiente en otro texto:

“Mi corazón está roto en más pedazos de los que puedo contar. Annie vino a mí con un corazón abierto y una sonrisa contagiosa. Ella se convirtió en algo más que una compañera de trabajo, fue una verdadera amiga para mí, mi familia y todos los miembros del elenco y el equipo que trabajaron con ella. Annie, te echaremos de menos, dejaste tu huella, y somos aún mejores por ello”.

A su paso por 24 también se suma su trabajo en las siguientes producciones televisivas, el formato en el que su carrera se desarrolló más:

Bosch

Runaways

The Rookie

Star Trek: Picard

Su trabajo en The Last of Us

Mucho antes de que The Last of Us fuera el fenómeno gamer y de streaming que es en la actualidad, Annie Wersching dio voz a un personaje que se quedó en los corazones de varios aficionados al videojuego, quizá en miles: Tess. Para quienes no han seguido el juego ni la adaptación televisiva, ella es una mujer que sirve de respaldo a Joel Miller, el protagonista.

Tess tiene una personalidad dura, pero aporta un punto de sensibilidad y complicidad que la humaniza, al igual que a Joel. Annie Wersching dio voz a esta figura en 2013, cuando fue lanzado el videojuego por parte de Naughty Dog. Neil Druckmann, uno de los creadores del juego y parte clave de la adaptación televisiva de The Last of Us, publicó a través de su perfil de Twitter lo siguiente:

“Extraño a mi amiga que ayudó a darle vida a Tess. Annie, nos dejaste demasiado pronto. ¡Siempre serás parte de la familia TLoU & Naughty Dog!”.

Una muestra de que la partida de Annie Wersching no solo afecta al mundo de la televisión y las series, sino también a uno con el que cada vez hay más relación: el de los videojuegos. La actriz fue definida como una persona reservada y, a la vez, y por lo que sugieren los mensajes expresados, una mujer y una madre muy cálida.