Cuando vemos escenas en películas de oficinas hace años, con cubículos individuales y puestos fijos, mal iluminados, con equipos antiguos y mucho desorden en las mesas, a todos nos llama mucho la atención. Sobre todo teniendo en cuenta los ejemplos que tenemos hoy en día de empresas que cuidan los espacios de trabajo en todos los aspectos, creando lugares capaces de ofrecer el máximo confort y comodidad a los trabajadores.

Y es que desde hace un par de años, los puestos de trabajo han cambiado de manera radical. De los cubículos y mesas de trabajo individuales asignados a cada persona a espacios abiertos donde cada uno puede sentarse donde quiera, simplemente cogiendo su ordenador y moviéndose con libertad.

En este sentido, la tecnología puede hacer mucho, con equipos que reúnen al mismo tiempo potencia y versatilidad para poder realizar cualquier tipo de tarea de manera sencilla y en cualquier lugar.

Lenovo es una de esas marcas que, principalmente en el entorno profesional y cada vez más en el particular, tiene una amplia gama de productos en todas las categorías, perfectas para crear un espacio de trabajo inteligente y flexible, acorde a los tiempos de hoy. Si a esto le añadimos su relación con Microsoft y que todos sus equipos incluyen la última versión de Windows 11, tenemos la mezcla perfecta.

Trabajar desde casa, desde la oficina o desde cualquier lado

Cuando la mayor parte de personas nos vimos obligados a teletrabajar, un gran número deseaba volver cuanto antes a la oficina. Dos años después de levantarse las restricciones que nos impedían movernos con libertad, no están tan claras las posturas y los que deseaban volver a la oficina, ahora prefieren teletrabajar.

Lo mismo ocurre con la gente a la que no le importaba teletrabajar pero que de cara al futuro no lo tiene tan claro y no ve con malos ojos volver a la oficina. Sobre todo los empleados en pequeñas y medianas empresas.

La solución pasa por un modelo híbrido donde cada empleado tenga un equipo que le permita trabajar desde cualquier lado. Y ahí, para un 85% de trabajadores, recogidos en un estudio realizado por Lenovo, la tecnología juega un papel fundamental para ayudar a los trabajadores a sentirse productivos, colaborativos, y comprometidos, dondequiera que trabajen.

Un caso de éxito real: Debeka

Debeka es una empresa alemana enorme, presente en diferentes sectores como el de servicios financieros o aseguradoras. De hecho es uno de los cinco más grandes en este último sector, con más de 21 millones de clientes. Como es de esperar, una compañía de estas magnitudes no tiene una plantilla pequeña. De hecho, en su caso, son 16.400 empleados.

Por los sectores en los que se mueve, la mayoría de sus empleados necesita equipos portátiles, que les permitan poder viajar de un lugar a otro, ya sea para acudir a otras sedes o visitar clientes. De hecho, se calcula que sólo vendedores, son más de 8.000 personas.

Por este motivo, Debeka decidió cambiar su espacio de trabajo y su parque de dispositivos móviles por equipos Lenovo. La premisa estaba clara: poder reducir el peso del equipo que lleva cada empleado en sus salidas.

Los equipos seleccionados fueron dos: el Lenovo ThinkPad X1 Yoga de 4ª Generación y Lenovo ThinkPad X1 Yoga de 5ª Generación, los dos con una bisagra muy práctica que permite girar la pantalla 360º. Ambos modelos destacan también en términos de potencia de la mano de sus procesadores Intel, son muy ligeros (sólo 1,35 kilos) y fáciles de transportar y con un chásis de aluminio que lo hace muy resistente. Además, son compatibles con el Lenovo ThinkPad Pen Pro.

En total, se cambiaron todos los dispositivos existentes por 15.500 unidades del modelo de 4ª Generación y 1.000 del modelo de 5ª Generación.

Por último, otro de los motivos que hicieron decantarse por Lenovo es por la facilidad en desplegar la suite de aplicaciones de Microsoft. Además de Windows 11 y Microsoft Office, Debeka necesitaba que todos sus empleados pudieran utilizar la solución en la nube Microsoft Azure.

Microsoft como aliado perfecto

Parte del éxito de Lenovo en los últimos años se debe a la relación con sus partners. Intel, en la parte de chips, y Microsoft en la parte de software. Nadie duda a día de hoy de la fiabilidad como sistema operativo de Windows, y su última versión más aún, mejorando también la productividad de sus usuarios.

Con el lanzamiento hace poco más de un año de Windows 11, Lenovo tiene un compromiso muy importante porque todos sus equipos tengan preinstalado esta versión, y que sus modelos más antiguos puedan hacer la actualización sin problema. Tanto en a nivel doméstico como educativo y, sobre todo en el ámbito profesional, Windows 11 no sólo destaca por su usabilidad sino también por la compatibilidad con sus aplicaciones principales para el entorno corporativo, como Azure o Microsoft Teams.

En resumen, con la pandemia quedó claro que las cosas pueden cambiar de un día a otro, y la tecnología tiene el papel de facilitar ese cambio a los usuarios. Lenovo, de la mano de sus equipos, es una de las pocas empresas que puede dar una respuesta a cualquier usuario ante cualquier situación, por muy imprevista que sea.