Miércoles es uno de los principales éxitos de Netflix durante el último trimestre del año. La serie, dirigida por Tim Burton, ha escalado rápido entre seguidores de La Familia Addams y en aquellos que no lo son, pero que se acercan a la producción por curiosidad ante la novedad. Sin embargo, su futuro dentro de Netflix aún no está claro.

Jenna Ortega es la actriz protagonista de esta historia. Se trata de un personaje que, a través de habilidades psíquicas, se adentra a resolver una extraña situación dentro de un centro de estudio. Más allá de esta trama, se trata de una historia que revive parte de una franquicia que durante los años 90 generó furor en miles de personas.

La Familia Addams es una de las más famosas dentro de la cultura pop. Miércoles, a través de un solo personaje, trae de vuelta al imaginario colectivo parte de esa mitología. Se trata de relatos que se retroalimentan entre sí, generando en Netflix una enorme cantidad de horas transmitidas. ¿Cuántas? Las suficientes como para posicionarse dentro del top 5 de producciones más vistas dentro del servicio. Aún en ese contexto, su futuro hasta ahora no está claro. En este sentido, un alto directivo de Netflix da esperanza a los espectadores, aunque tampoco demasiadas.

¿Segunda temporada de Miércoles?

Esto es lo que se sabe

Miércoles es una serie que está conformada por 8 episodios. Se trata de un relato que ha llamado la atención por su estética, por el tratamiento de la historia a través de un personaje muy particular, y la aparición de otros que han sido interpretados de forma notable, como Cosa. Aunque en la actualidad se cuenta con múltiples recursos para recrear cuestiones, en el caso de ese último personaje hubo un actor de fondo. Son ejemplos que describen parte de la riqueza que hay en la producción.

Ese ha sido parte de su éxito. Sin embargo, a veces no es tan sencillo aprobar los proyectos, más allá de su impacto dentro de la plataforma de Netflix. El Jefe de Series Guionadas para EE. UU. y Canadá, Peter Friedlander, ofreció unas declaraciones Vulture en la que se refirió al futuro de Miércoles.

"Ojalá pudiera contarles más, soy optimista, pero no tengo nada que decir en este momento".

Sin embargo, su comentario no quedó ahí. El escenario, en términos generales, es de éxito e incertidumbre. Lo primero, por la receptividad de la serie; el segundo, porque ese tipo de decisiones involucran una serie de escalas que, quizá, en este punto, no están resueltas. Sin embargo, la el directivo, la idea de una segunda temporada no está descartada: "Me gustaría (que ocurriera)".

Con el estreno de Miércoles aún fresco (se produjo el pasado 23 de noviembre), se sospecha que el anuncio de una posible segunda temporada tomará más tiempo. Mientras tanto, los ocho primeros episodios se encuentran disponibles en Netflix.