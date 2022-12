El 2022 se distinguió por demostrar, en plenitud, la capacidad de las series para crear una nueva forma de entretenimiento. Fue el año del regreso de las nuevas temporadas de varias series icónicas, en especial de las más populares plataformas de streaming. También de una ruptura total en lenguaje, tono y ritmo de nuevas propuestas que sorprendieron por su originalidad. Al mismo tiempo, fue el retorno de personajes queridos, la llegada de adaptaciones imposibles y una nueva mirada al amor. Un panorama que nos deja una amplia lista de las mejores series del 2022.

La llamada Edad de Oro de la televisión, lejos de terminar, en realidad alcanzó un nuevo nivel de madurez. Uno más elegante, sofisticado y que demuestra el poder de las series como una forma de narración que llegó para cambiar el mundo del espectáculo. El año 2022 será recordado como el que afianzó el poder de los relatos episódicos como una forma de diversión plena. Una que, además, se extiende a toda la familia y sostiene un nuevo diálogo con la audiencia. Con un sorprendente auge en temas y miradas novedosas, las series se convirtieron en un especial punto de interés para la industria del entretenimiento.

Te dejamos las mejores series del 2022, un año que demostró el poder y la riqueza del mundo del relato por capítulos. A un nivel y profundidad tan deslumbrante como para marcar un hito histórico. El 2022 deja a su paso un recorrido lleno de nuevas experiencias que, seguramente, influirá en el futuro de las series. Uno que, sin duda, será tan estimulante y singular como el que mostró este año particularmente prolífico.

La tercera temporada de The Boys, otra obra maestra

Subversiva por naturaleza, el gran reto de The Boys es superarse a sí misma. Y en su tercera temporada lo logró. Desde una orgía que sirvió de contexto para profundizar en todo tipo de temas sobre el dolor, la furia y el abandono, hasta la burla siniestra. La habilidad de la serie para reinventarse y construir un nuevo discurso a través del conocido quedó demostrada. Todo mientras sus personajes cruzaron líneas inimaginables en otras historias similares y se convirtieron en epítome de una perversa mirada del mal.

Pero no se trata del mal a secas. The Boys tiene la intención — siempre la ha tenido — de burlarse como puede y siempre que tiene oportunidad de la moral hipócrita. De modo que, no sorprende que una de las frases más repetidas de los nuevos capítulos sea una mofa de una de las más celebradas del cine de superhéroes. “Un gran poder te convertirá en un gran idiota”, dice The Butcher (Karl Urban). Lo dice enfurecido y cansado. Pero, a la vez, consciente de que el mundo que le toca cambiar — y esta vez, la intención es esa — no quiere hacerlo.

Prueba Amazon Prime Video totalmente gratis durante 30 días y disfruta del catálogo completo de la plataforma sin límites. Solo con darte de alta tendrás acceso instantáneo a las mejores películas y series, además de envíos gratis en Amazon y otras ventajas. Prueba gratis Prime Video

Este mundo levemente distópico está embelesado con sus propias quimeras. Con las celebraciones grandes y pequeñas de su hipocresía. Y si antes The Boys usó la violencia burlona como mensaje central, ahora se trata de arrasar con toda idea sobre el bien. Con una conclusión que deja entrever que la exploración al universo será más inquietante, la narración dejó claro su poder y trascendencia como una de las mejores series del 2022.

Otra temporada de Euphoria que la vuelve a situar entre las mejores series del 2022

La segunda temporada de la serie impacto de HBO tomó decisiones arriesgadas que afectaron su ritmo y tono. Por un lado, se trató de un recorrido incómodo, tenaz y radiante de la vida de los adolescentes de la generación Z. Pero también de una búsqueda del significado de la juventud en una época cínica, violenta e hipercomunicada. El resultado fue una entrega visualmente impactante, con una crudeza desgarradora y un inspirado guion. Una de las mejores series del 2022, que abarca desde la sexualidad de los jóvenes contemporáneos hasta su búsqueda de un lugar en el mundo.

Euphoria tiene una alargada repercusión en la cultura pop reciente que juega en su contra. Su argumento ha tocado casi todos los límites y, por ahora, debe encontrar una forma de reinventarse. Su estilo frontal, con una puesta en escena cinematográfica y su interés en tema novedosos, sorprende. Pero también la obliga a crear condiciones cada vez más complejas para contar una historia cada vez más elaborada y dura.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Suscríbete a HBO Max y ahorra

Su segunda temporada lo intenta, pero no lo logra del todo. Con más capítulos introspectivos que una historia consistente, al final resultó una decepción. Con todo, el gran fenómeno de la generación Z deconstruida para mayor desconcierto de la televisión, sigue siendo una apuesta poderosa. Una que HBO ya piensa extender en una futura y muy esperada tercera entrega.

Separación, una extraña joya

Las relaciones entre la vida privada y la exigencia del mundo contemporáneo son exploraciones que Separación se toma en serio. Su director, Ben Stiller, medita sobre nuestra época a través de una distopía inquietante. En el mundo de la producción, trabajar no es solo una forma de sustento. También es una manera de definir la identidad, lo cual, por supuesto, no es poco frecuente en el mundo corporativo actual.

Lo que sí es una idea singular e inquietante es la posibilidad de que la personalidad laboral pueda ser escindida de la cotidiana. Y no desde un punto de vista de metafórico, sino a través de un procedimiento que bifurca el cerebro del empleado en dos funciones distintas. En otras palabras, convertir al empleado en dos personas a la vez, atrapadas en un único cuerpo. Ambas personalidades, con objetivos, inclinaciones y deseos distintos, a menudo opuestos.

La serie, una de las mejores propuestas del 2022, explora su extrañísima premisa con una frialdad de pesadilla. Hay un elemento decididamente retorcido en esta sátira en la que trabajar es la media entre dos mundos. De hecho, los cuestionamientos que se plantean puertas adentro de la ficticia Lumen Industries no trascienden más allá. Pero en el momento en el que el yo laboral toma forma, todo se desdibuja hasta convertirse en un objetivo. Eso da a la serie no solamente sus mejores momentos y le permite plantear sus elementos más extraños a través de puntos emocionales inesperados. Una composición durísima sobre aquello a lo que la cultura contemporánea confiere importancia, peso y poder.

The Dropout

La combinación entre una estafa masiva y una figura carismática parece ser infalible en la televisión. También como recorrido por el mundo de lo que se considera exitoso en la actualidad. La historia de Elizabeth Holmes se ha convertido en una de las grandes curiosidades siniestras del mundo financiero. Además de en una vergüenza en el paisaje inmaculado de Silicon Valley.

Entre ambas cosas, el trasfondo de uno de los mayores desfalcos electrónicos de los últimos años se entremezcla con varias ideas a la vez. La primera, la percepción de que el exclusivo coto de los grandes genios del mundo de los avances tecnológicos es más frágil de lo que parece. Otra, que Holmes es un personaje complicado que rebasa la mera percepción de sus habilidades para la manipulación y la estafa.

The Dropout combina ambos puntos hasta crear un escenario potente que la convierte en una de las mejores series del 2022. Al mismo tiempo, relata la historia central en la que se basa y que agrega capas de contexto. Lejos del drama extravagante ¿Quién es Anna?, de Netflix, con la que podría ser comparada, el programa de Disney + brilla en su sobriedad. También lo hace en su inteligencia para dialogar sobre el hecho del crimen y la figura de su protagonista desde una honestidad brutal.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

El argumento no juega con la ambigüedad o, mucho menos, la empatía hacia el personaje de Holmes, interpretado con habilidad por Amanda Seyfried. En realidad, está más interesado en mostrar un recorrido potente y bien construido a través de sus crímenes. De las motivaciones que tuvo para cometerlos y de cómo, por un breve período de tiempo, venció en su terreno a Silicon Valley. Todo mientras las pulcras escenas muestran el mundo empresarial como una zona misteriosa de enfrentamientos sofisticados de los que el común de los mortales apenas tiene noticias.

Una nueva aventura de una de las mejores series del 2022: White Lotus

Una de las mejores series de HBO de la última década regresó a la carga este 2022 como una de las más incómodas. También como un nuevo paisaje temible de dolores y debilidades humanas que transcurren al trasfondo en apariencia inocente de un hotel.

Sin duda, uno de los grandes aciertos de White Lotus es ocultar sus peores y más retorcidos secretos bajo sonrisas forzadas y conversaciones en apariencia triviales. Un truco tramposo que le permitió sostener, en su primera temporada, una cruda exploración sobre la naturaleza humana.

Pero, a diferencia de otros argumentos que intentan suavizar o brindar un tejido moral a su mensaje, la serie de HBO se mantiene al margen del juicio. Lo que la convierte en una de las mejores series del 2022 y un escenario ideal para reflexionar sobre codicia, la lujuria y la maldad colectiva en toda su desagradable extensión.

Para la segunda temporada, el recorrido a través de pecados, enigmas y violencia silenciosa es mucho más sofisticado. Poco a poco, la serie, que cambió de locación a una Sicilia casi irreal en su belleza, mostró la perturbadora oscuridad de sus personajes. Pero, más allá de sus enigmas — carnales, banales y otros decididamente violentos — creó un nuevo sentido de lo retorcido. Con un final que obliga al cambio de escenario y personajes, la historia se convirtió en un relato sobre lo desagradable y lo temible. Todo bajo exquisitas habitaciones, amplias sonrisas insinuantes y potentes escenas de sexo.

The Bear, una de las mejores y más emotivas series del 2022

The Bear se convirtió en el gran suceso del año y, con toda seguridad, en una de las mejores series del 2022 y de la década. Se trata de una confluencia afortunada de un gran guion con una puesta en escena impecable, además de un elenco de primer nivel. Todo en medio de una narración bien planteada que esconde sus mejores secretos bajo la sencillez.

La mayor parte del argumento de la serie ocurre en el interior de la pequeña cocina de un restaurante al borde de la quiebra. De hecho, la serie tiene una frenética vitalidad basada justo en esa idea. Todo ocurre a contra reloj, en una batalla interminable de pequeños y grandes obstáculos.

El mérito central de The Bear es crear la sensación de que toda gran historia comienza desde una experiencia íntima. Además, en apariencia independiente, atraviesa varias vidas a la vez sin que eso sea notorio de inmediato. Una versión sobre la realidad interconectada con las emociones que la serie explota con buen gusto y considerable solidez.

La terrorífica primera temporada de From

From, una de las mejores series de terror del año 2022, tiene una elegante capacidad para narrar lo terrorífico desde cierta visión cotidiana. No obstante, esa perspectiva de la normalidad es engañosa. En el pueblo anónimo en que transcurre el argumento, todo parece suspendido en un vacío atemporal. Las casas con aspecto tenebroso y decadente, los rostros cansados de los habitantes, el bosque a la periferia. Todos los elementos se enlazan en algo más amplio, singular y desagradable, que poco a poco se entreteje fuera de la pantalla.

La premisa es, en apariencia, sencilla: el pueblo oscuro, silencioso e inquietante que la trama explora es un vórtice. Cualquiera que entre en él no podrá abandonarlo de nuevo. Sin duda, una versión de lo inexplorado en espacios temibles que ya se ha mostrado con frecuencia.

No obstante, From toma la inteligente decisión de convertir su misterio en una circunstancia que no se aclara. Al menos no de inmediato o de manera total. Para su terrorífico final de temporada, hay preguntas que llegan a responderse. Pero, en realidad, el misterio es mucho más grande que la poca información que el guion relata. Uno de sus puntos más fuertes y brillantes.

La tercera temporada de Para toda la humanidad

Apple TV+

Esta ucronía sobre la carrera especial — el clásico “¿qué hubiese pasado sí…?” — es una obra profunda que emociona por su cualidad humana, que la coloca entre las mejores series del 2022. Más allá de su interés por la tecnología o las grandes preguntas sobre el futuro, la narración explora el espíritu colectivo.

Lo hace, además, desde la particular visión de los logros tecnológicos y culturales como un escenario que recorrer como una herencia de la gran familia humana. Un punto a su favor que convierte a la serie en una rareza en un panorama de ciencia ficción que se distingue por su frialdad.

Pero, además de eso, Para toda la humanidad tiene la sensibilidad suficiente como para comprender el porvenir como decisiones personales. La probabilidad de lo que podría haber ocurrido si la conquista del espacio no fuera una ilusión, deslumbra. A la vez, plantea cuestiones acerca de la vida como un gran conjunto de miradas sobre el poder, las relaciones humanas e incluso la fe.

Al final, esta serie profunda, discreta y con una poderosa concepción sobre el hombre y su naturaleza, es una moraleja. La de comprender que, al final, el mundo es el resultado de nuestras grandes decisiones.

Entre el éxito y el fracaso, Andor se cuela entre las mejores series del 2022

Tony Gilroy convirtió a Star Wars en un escenario sobrio y con esa única decisión cambió la franquicia para siempre. En un giro inesperado, Andor explora, desde lo doméstico, la vida de los planetas aplastados bajo el puño del Imperio. Una perspectiva que se hace más elocuente a medida que la historia termina por convertirse en una sublime alegoría del bien y del mal.

Todas sus secuencias están muy lejos de las coloridas, y casi siempre levemente humorísticas, que suele incluir Star Wars en sus producciones. De hecho, todo el argumento tiene un tono sobrio y sofisticado que sorprende por su profundidad. En Andor, pocas veces pueden verse criaturas alienígenas o, incluso, los pintorescos escenarios con bandas musicales de diferentes razas planetarias.

Tampoco hay menciones a la Fuerza y lo misterioso. En realidad, la serie está mucho más interesada en lograr una personalidad madura y en eso se concentra. Una que la emparenta con un público que creció con la franquicia y que busca historias más profundas. Tras el relativo fracaso de El Libro de Boba Fett y la decepción que ocasionó el relato alrededor de Obi Wan Kenobi, Andor era una incógnita. Pero ha resultado ser no solo una sólida premisa con docenas de ventajas para la saga. También un importante paso para comprender el universo en expansión de Star Wars desde una perspectiva novedosa que la convierte en una de las mejores series del año 2022.

Tokyo Vice, una serie dura que se ha hecho un hueco entre las mejores del año

Michael Mann hace de Tokyo Vice algo más que una mirada analítica sobre el mal moderno. La serie es en realidad un recorrido estructurado de la transgresión. El director y productor analiza las transposiciones de lo maligno, lo ilegal y el mundo corrompido por la influencia del delito. Lo hace a través de la perspectiva de una transformación de la connotación de lo correcto o, al menos, lo moralmente admisible. Una propuesta novedosa que la sitúa entre las mejores series del 2022.

Alejado de otros dramas de acción en los que el bien y el mal definen los extremos, Tokyo Vice es una red de cuestionamientos intelectuales profundos. A la vez, es un recorrido incómodo por la manera en que se profundiza en la condición de la moral. “¿Somos totalmente buenos solo porque nadie sabe el mal que podemos infligir?”, pregunta uno de los personajes en un momento en especial tenso.

Mann elabora un sentido de la justicia frágil. El argumento lucha contra el sentido de la desesperanza de un personaje que, por momentos, parece abandonado en medio de una estructura más amplia y temible. Pero también con una voracidad peligrosa por comprender lo que parece que ocurre en el Tokio secreto que pocas personas pueden profundizar. Quizás su punto más fuerte y extraño, en medio de un argumento que no cumple con todas las promesas de su ambiciosa premisa.

Con una tercera temporada en plena grabación y rumores de una cuarta por confirmarse, la serie sigue siendo una rareza en el ámbito televisivo. Mucho más cuando su refinado estilo de narrar el amor, la seducción y la lujuria, continúa siendo impecable. Sin duda, su mayor atributo.

La despedida de Better Call Saul sigue estando entre las mejores series del año

El spin-off de Breaking Bad tuvo una última temporada que alcanzó, quizás, el punto más alto de su cuidadosa combinación de violencia y drama. El Saul Goodman de Bob Odenkirk se convirtió en una criatura falible en una lenta caída a los infiernos perversos de lo ilegal. Algo que la serie narró con una elegancia y sofisticación sorprendente. Pero, más allá de sus bondades en el guion, Better Call Saul es la suma de sus partes. De sus fragmentos de cuidada referencia y la metanarración que la convirtieron en un raro y preciso mecanismo argumental.

Su última temporada no solo fue una despedida a sus personajes. También un cierre completo a toda la mitología que rodea a Breaking Bad y sus escenarios. Una que, además, tuvo la osadía de tomar sus temas principales y hacerlos más humanos, duros de comprender, más elaborados y dolorosos.

Para su episodio final, Saul terminó por encontrar el destino que evitó durante buena parte de su larga y errática historia. Pero, a la vez, pudo reconciliarse con los puntos más singulares de su retorcida visión del bien y el mal. El mayor logro argumental de, quizás, la mejor serie del 2022.

Autodefensa, una de las mejores series del año de última hora

Es la serie suceso del año, al menos en la forma de narrar a una generación sin el sermón moral de por medio. De hecho, en el primer capítulo de Autodefensa, de Filmin, la producción deja claro que no quiere dejar un mensaje. Tampoco señalar errores o emitir una opinión. Lo que no duda en mostrar es que será una explotación desvergonzada y extraña del narcisismo de nuestra época. Mucho más, de la forma en que los muy jóvenes analizan, profundizan y abordan la idea de vivir en un mundo en constante transformación.

Podría parecer una premisa sencilla, hasta que las dos protagonistas intentan pasar una resaca mientras debaten un tema incómodo. De pronto, el desayuno, después de una fiesta extravagante, se convierte en preguntas sutiles sobre el sexo y el consentimiento. Todo mientras la cámara va de un lado a otro, sorprende, hace juegos singulares con el apartado visual.

Autodefensa comienza con una cámara furtiva que sigue a sus dos personajes principales con una rapidez experimental. Lo hace desde una mirada singular acerca de sus personalidades. La alegría, el cinismo y, a la vez, un raro entusiasmo por comprender una época llena de raras promesas.