Los usuarios con un iPhone 14 o iPhone 14 Pro y un altavoz Sonos, ya pueden configurar una de las mejores características que la marca incluye en sus equipos de audio. Un usuario de Reddit ha comprobado que Sonos ha comenzado a compatibilizar estos modelos con Trueplay, ajuste que es capaz de medir la forma en la que el sonido rebota con las paredes, muebles u otros objetos de la habitación, para que los altavoces distribuyan el audio de una forma mucho más precisa.

Trueplay, en concreto, utiliza del micrófono de los iPhone para poder realizar las respectivas mediciones. Sonos, no obstante, debe compatibilizar esta característica con el mencionado componente de los respectivos modelos, y hasta ahora no lo ha hecho con los iPhone 14 y 14 Pro. Smartphones que recordemos, se anunciaron a principios de septiembre; hace casi tres meses. La compañía, además, no parece haber confirmado la compatibilidad de forma oficial. Algunos usuarios, sin embargo, han comprobado que la función ya se muestra en la aplicación de Sonos. Afirman, eso sí, que para que aparezca la característica han tenido que forzar el cierre de la app o, incluso, desinstalarla y volverla a instalar.

Sonos afirma en su web que Trueplay “mide la forma en la que el sonido rebota en las paredes, los muebles y otras superficies de la habitación y ajusta tu altavoz Sonos para que suene fenomenal en todas partes”. Por tanto, si tienes un iPhone 14 y un altavoz Sonos compatible, es recomendable activar la función. Configurarla, eso sí, requiere una serie de pasos y algo de paciencia, pues es un proceso que dura unos 3 minutos aproximadamente.

Cómo configurar Trueplay en los altavoces Sonos con un iPhone 14

Para configurar TruePlay en un altavoz Sonos con un iPhone 14, solo tienes que acceder a la app de la compañía, entrar en Ajustes y después en la opción Sistema. A continuación, deberás escoger el altavoz previamente configurado y, por último, pulsar en Trueplay > Ajuste Trueplay. La app mostrará los pasos que debes seguir. Entre ellos, autorizar el uso del micrófono y desplazarse por la habitación para que el sistema sea capaz de detectar las superficies.

Sonos, además, ofrece una serie de consejos para poder ajustar Trueplay de una forma mucho más precisa con el iPhone 14 u otro modelo compatible. Uno de ellos es evitar que haya ruido, como voces, pasos, etc., para que el micrófono pueda captar el sonido correctamente. También recomienda abarcar “la mayor parte posible de la habitación” mientras se está realizando la medición y, sobre todo, “poner especial atención” en aquellas zonas donde sueles escuchar música. La compañía pide, por otro lado, que no se modifique el volumen del altavoz durante el ajuste, aunque este sea “bastante alto”.

Es importante mencionar que la configuración de Trueplay solo debe realizarse una vez. Por tanto, si no tienes un iPhone compatible, puedes pedírselo a un amigo o un familiar. No olvides, eso sí, cerrar sesión en la app de Sonos una vez completado el ajuste.