En 1976, una niña de dos años se perdió en un mercado de Corea del Sur. Desesperada, su familia puso multitud de anuncios e incluso salió en programas de televisión dando a conocer lo ocurrido. Sin embargo, la pequeña nunca pudo reunirse con su familia y acabó siendo dada en adopción a una familia de Estados Unidos. Así, su vida transcurrió a miles de kilómetros de sus padres y de tres hermanos, una de ellos su gemela. Queda claro que esta historia es perfecta para los estudios científicos que se basan en el análisis de las vidas de gemelos separados para establecer las diferencias entre genética y crianza.

Por eso, cuando la niña perdida encontró a su familia, siendo ya adulta, las dos hermanas se prestaron a participar en un estudio publicado este año en Personality and Individual Differences. En dicho trabajo, se realizó un test de inteligencia a ambas, se analizaron sus historiales médicos y se les hicieron varias preguntas destinadas a evaluar su personalidad y su salud mental.

Generalmente, la inteligencia se define como un rasgo muy genético, por lo que está establecido que las diferencias en el cociente intelectual de los gemelos no suelen ser de más de siete puntos, aunque se hayan criado separados. Sin embargo, en el caso de estas gemelas coreanas, la diferencia fue mucho mayor, de 16 puntos. Cabe destacar que la estadounidense, que obtuvo el valor menor, había tenido varias conmociones cerebrales en su vida y no se puede descartar que esto esté relacionado. No obstante, los autores del estudio consideran que la posibilidad de que la crianza tenga una mayor influencia en la inteligencia debería analizarse más a fondo.

¿Por qué son tan importantes los estudios en gemelos?

Los mellizos son aquellos hermanos que nacen de la fecundación de dos espermatozoides a dos óvulos diferentes. Por lo tanto, hay dos bolsas en el útero y los niños, aunque se desarrollan y nacen a la vez, no se parecen más que cualquier par de hermanos, ya que cada uno tiene su propia distribución de genes.

En cambio, los gemelos idénticos proceden de un solo zigoto, formado por la fecundación de un espermatozoide a un óvulo, que se divide en dos. En ese caso, la distribución que se hace de los genes procedentes del padre y la madre sí es la misma. Por eso se les considera genéticamente idénticos. Aunque algunos estudios demuestran que sí puede haber pequeñas diferencias por mutaciones ocasionadas después de la formación del zigoto.

Dejando eso a un lado, lo cierto es que el estudio de gemelos que se separaron siendo pequeños es muy útil para establecer diferencias entre los caracteres marcados por los genes y los que tienen una gran influencia ambiental. Por eso es tan interesante el estudio de estas dos hermanas, que no solo se separaron, sino que crecieron en dos países muy diferentes culturalmente.

¿Qué tiene más peso en la inteligencia?

La vida de estas dos hermanas había sido muy diferente desde que se separaron. Mientras que la que se quedó en Corea del Sur había tenido unos padres amorosos y cercanos, la estadounidense tuvo unos progenitores más estrictos. Además, estos se divorciaron siendo ella una niña, por lo que también había quedado emocionalmente marcada por ello.

Aun así, la personalidad de ambas era bastante similar. Las dos eran personas con mucha conciencia, decididas, organizadas y persistentes en la búsqueda de sus logros. Sí que tenían algunas diferencias en su mentalidad política, pues la coreana tenía un espíritu más colectivo y la estadounidense más individualista. Más allá de eso, ambas tenían una vida plena y una buena salud mental.

En cuanto a la salud física, las dos habían sido operadas de tumores ováricos. No es extraño, pues muchos tipos de cáncer, como los ginecológicos, tienen un elevado componente genético.

La sorpresa es como en la inteligencia sí parece tener cierta relevancia la crianza. Quizás por cómo se estimule intelectualmente a los niños o por las vivencias que tenga durante su desarrollo. Aun así, cabe destacar que este es solo un ejemplo, una pareja de gemelos, entre otros muchos en los que no se han detectado tantas diferencias. Por eso, será necesaria más investigación al respecto. Mientras tanto, nos quedamos con la parte más positiva de esta historia y es que esas dos hermanas pudieran volver a reunirse, aunque fuese tantos años después.