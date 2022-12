¿Por qué desperdiciar el calor que generan los grandes centros de datos de compañías como Amazon, Meta, Google o Apple si puedes aprovecharlo para calentar hogares? La actual crisis energética que afecta considerablemente a Europa está obligando a los países que forman parte del territorio a buscar alternativas para mitigar la escasez de gas y, por tanto, poder calentar tanto hogares como lugares de trabajo. Por suerte, parecen haber encontrado una solución muy factible.

Según The Wall Street Journal, empresas como Google o Amazon están experimentando un aumento en el uso de sus servicios en la región, lo que hace que sus servidores trabajen de una forma más intensa y, por tanto, los chips de los mismos generen más calor.

Hasta ahora, ese calor se desperdiciaba ventilándolo al aire libre. Hay, sin embargo, una forma de reciclarlo y aprovecharlo para, por ejemplo, calentar los hogares europeos. Simplemente usando bombas de calor que ayudan a capturar y calentar aún más el aire, para posteriormente distribuirlo a los sistemas de calefacción urbanos.

Google, Apple y Amazon ya distribuyen el exceso de calor de sus centros de datos a los hogares en Europa

Imagen: FORTUM

De hecho, es algo que en Europa llevan años planteado y que algunas compañías ya han comenzado a llevar a cabo ante la crisis energética actual. Google, Apple y Amazon, por ejemplo, ya conectan sus centros de datos con los sistemas de calefacción de países como Irlanda, Dinamarca y Finlandia.

Otras, como Meta, ya han confirmado que lo harán próximamente. La firma fundada y dirigida por Mark Zuckerberg, de hecho, lleva desde 2020 almacenando el calor producido por los chips de sus centros de datos con el objetivo de proporcionar calefacción a 11.000 hogares a partir del próximo año.

La posibilidad de que se utilicen el exceso de calor derivado de los centros de datos para calentar hogares es algo que en Europa lleva años planteándose. No obstante, hasta ahora, las grandes tecnológicas no han mostrado interés al respecto. De hecho, tal vez no lo habrían hecho si no fuese por la situación energética actual.

La guerra en Ucrania y la decisión de Rusa por limitar la distribución del gas natural a Europa, ha servido para que las Big Tech encuentren una oportunidad de negocio, simplemente invirtiendo en sistemas capaces de recopilar y distribuir el exceso de calor generado por sus chips, para posteriormente venderlo. A su vez, las compañías pueden cumplir con una de las futuras medidas de la Unión Europea; la de incrementar la eficiencia energética en los centros de datos; instalaciones que a nivel mundial, según la revista Science, representan el 1 % del consumo de electricidad.