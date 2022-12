No es novedad que la gran meta de Netflix en 2023 es acabar con las contraseñas compartidas. Algo prohibido por sus términos y condiciones, pero que la plataforma optó por ignorar durante años, aun sabiendo que sus usuarios lo hacían. Lo llamativo es que recientemente se conoció que la práctica se considera un crimen en el Reino Unido.

Según reporta BBC, la Oficina de Propiedad Intelectual británica (IPO, en inglés) asegura que compartir la contraseña de cuentas de servicios de streaming viola la Ley de Derechos de Autor. Después que el dato salió a la luz, la agencia decidió eliminarlo de su sitio web oficial; especialmente, porque ni Netflix ni ninguna otra plataforma han advertido sobre tomar acciones legales contra los suscriptores que permiten que otras personas utilicen sus cuentas.

No obstante, un representante de la IPO le confirmó al citado medio que la postura con respecto al tema no ha cambiado. Un dato no menor, puesto que el delito traería consecuencias tanto civiles como penales. "Existe una variedad de disposiciones en el derecho penal y civil que pueden ser aplicables en el caso de compartir contraseñas cuando la intención es permitir que un usuario acceda sin pagar a obras protegidas por derechos de autor. Estas disposiciones pueden incluir incumplimiento de términos contractuales, fraude o infracción secundaria de derechos de autor, según las circunstancias", indicaron desde el organismo.

Sin dudas, lo que se plantea desde Reino Unido suena a exageración. Especialmente porque, como ya dijimos, durante años Netflix permitió que sus clientes compartieran sus contraseñas. Sin embargo, las autoridades británicas sugieren que, dado el caso, hasta el Servicio de Fiscales de la Corona podría intervenir para abrir un proceso judicial. "Cualquier decisión de presentar cargos contra alguien por compartir contraseñas de servicios de streaming se analizará caso por caso, con la debida consideración del contexto individual y los hechos de cada uno", indicaron los fiscales.

Compartir contraseñas de Netflix es un crimen en Reino Unido, aunque no a muchos les quita el sueño

¿Esto qué significa? Que sí, Reino Unido considera que compartir la contraseña de Netflix o servicios similares es un crimen. Pero que las consecuencias penales serían el escenario más extremo en el cual podría derivar una situación de este tipo. Primero, porque la policía tendría que investigar antes que los fiscales intervengan. Algo que, por sí solo, ya suena descabellado. Segundo, porque hasta la fecha no existen registros de que las fuerzas de seguridad o la justicia británica hayan considerado investigar a alguien que comparte el acceso a sus suscripciones.

Además, por la vía civil sería responsabilidad de Netflix —o sus rivales— presentar cargos contra los usuarios acusados de compartir su contraseña. Cosa que tampoco ha sucedido hasta el momento, y probablemente tampoco ocurra.

De acuerdo con Netflix, alrededor de 100 millones de potenciales suscriptores hoy acceden a su servicio utilizando la cuenta de alguien más. Por ello, han decido afrontar un plan de múltiples etapas para tratar de acabar con esta práctica. Por un lado, ya han lanzado un plan más económico y con publicidades. Mientras que también han introducido funciones para transferir perfiles o bloquear a usuarios de determinadas suscripciones. La idea es abordar el problema a gran escala en 2023, aunque ciertamente no le resultará sencillo.

Analistas coinciden en que alrededor de 4 millones de suscriptores comparten su contraseña de Netflix en el Reino Unido. Una cifra menor, considerando los 30 millones estimados entre Canadá y Estados Unidos. Y como para poner el número todavía más en contexto, hasta fines de octubre la plataforma presumía de más de 223 millones de usuarios de pago en todo el mundo. Así las cosas, hoy es improbable que la advertencia de la IPO británica le quite el sueño a muchos.