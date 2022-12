La historia del cine tiene un sinfín de curiosidades. Con el tiempo, se siguen sumando anécdotas y revelando acontecimientos. Pasa con las películas, sobre las que se revelan cuestiones relacionadas con el proceso de filmación o noches extrañas, como en Titanic. Pasa con los actores e, incluso, también con los fanáticos. En este caso, la detallada mirada de unos seguidores de Ana de Armas ha derivado en una demanda contra Universal Studios.

Se trata de la sospecha de que el estudio ha manipulado la imagen de la actriz. ¿Esto no debería ser un reclamo de Ana de Armas? Podría serlo. Pero, no. Esta reacción proviene de dos aficionados a la obra de la intérprete. ¿Cuál es la base de la demanda? Un tráiler y la compra de una película que los dejó, como mínimo, insatisfechos; tanto como para emprender un viaje legal.

Estos seguidores son Conor Woulfe, residenciado en Maryland, y Peter Michael, de San Diego, California. ¿Qué fue lo que ocurrió con ellos? Ambos llegaron a la película Yesterday, estrenada en 2019, con la intención de ver a Ana de Armas actuar en ella porque la vieron en el tráiler. Su decepción se produjo cuando, después de pagar casi 4 dólares en Amazon Prime para ver a la intérprete, esta ya no estaba en la obra.

Los fans se interesaron en la película a partir del tráiler, donde aparece la actriz. Pero esa escena fue extraída de la película durante proceso de postproducción. Entonces, ante lo que consideraron una suerte de estafa u oferta engañosa, decidieron plantar la demanda ante un juez federal, Stephen Wilson. ¿Cuál fue la resolución de este? De acuerdo con información reseñada por We Got This Covered, bajo las leyes de publicidad falsa, los estudios pueden ser demandados.

Los fans de Ana de Armas

y su demanda contra Universal

En oposición a esto, Universal Studios considera que este tipo de medidas atenta contra la protección que hay sobre los distintos avances y otros derechos. Se trata, claro, de un pulso de intereses que es más complejo de lo que puede verse a simple vista; en particular, desde la perspectiva legal, una discusión que incluye a la Primera Enmienda.

Ana de Armas, interpretando a Marilyn Monroe.

¿Cuál es la postura de Universal Studios? De acuerdo con información reseñada por Variety, los abogados del estudio explicaron que todo tráiler es “un trabajo artístico y expresivo” orientado a contar una historia en poco tiempo, ofrecer un panorama global de la película, y por tanto, no debería ser asumido como un discurso comercial.

Ante este argumento, el juez Stephen Wilson explicó lo siguiente:

“Universal tiene razón en que los tráileres implican cierta creatividad y discreción editorial, pero esta creatividad no supera la naturaleza comercial de un tráiler. En esencia, un tráiler es un anuncio diseñado para vender una película al brindarles a los consumidores una vista previa de la película”.

Pero la discusión no termina ahí. Universal Studios expuso otros ejemplos de tráileres, más allá del Yesterday de Ana de Armas, en los que se mostraron unas imágenes que luego no aparecieron en la gran pantalla. Desde el punto de vista de la empresa, este tipo de demandas podría habilitar escenarios en los que, si la película no cumple con las expectativas generadas por el adelanto, los seguidores se sientan en la libertad de establecer nuevas demandas.

Ante esto, el juez federal reconoció la validez de la sospecha. Sin embargo, detalló que la ley de publicidad engañosa se puede aplicar siempre y cuando haya afectado a una “parte significativa” de los interesados en ese contenido. Para evitar posibles segundas lecturas, la figura legal volvió sobre el caso de Yesterday y Ana de Armas, explicando lo siguiente:

“La decisión de la corte se limita a representaciones sobre si una actriz o escena está en la película, y nada más”.

Entonces, como la participación de Ana de Armas es significativa dentro del tráiler, el juez federal entiende como razonable el reclamo. ¿Qué ocurrirá ahora? La demanda sigue en pie y los fanáticos, Conor Woulfe y Peter Michael, aspiran a una compensación de 5 millones de dólares.