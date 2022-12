Aunque 2022 ha sido, sin duda, un año de grandes lanzamientos, la mayoría de ellos son juegos que requieren que les dediquemos unas cuantas horas de más. El juego del año, Elden Ring, es sin duda un imprescindible de todo lo que hemos visto en 2022, pero ya puedes reservarte 80 horas para poder disfrutar de todo su contenido. Eso si eres un jugador hábil a este tipo de títulos.

Por eso te queremos recomendar unos juegos más cortos y sencillos para pasar el rato estas navidades. Todo ellos títulos de increíble calidad, cortos pero intensos, que harán tus horas frente a la consola o el PC, un rato bastante agradable.

Hemos querido hacer la selección con lanzamientos de varios años. Es decir, no son títulos recientes que acaben de llegar al mercado. Podrás hacerte con ellos por unos pocos euros, y otro podrás jugarlo gratis si tienes Xbox Game Pass (también en PC) o PlayStation Plus en algunas de sus vertientes que ofrecen acceso al catálogo de juego.

Seguro que a algunos de ellos ya has jugado, has oído hablar de ellos, o te suenan. Sea como sea, todos ellos son títulos de sobrada calidad, aclamados por la crítica o por el público y que en su lanzamiento ya resultaron un absoluto éxito. Si les has perdido la pista, o te has olvidado de ellos, este es el momento de disfrutar de historias cortas, pero intensas.

5 juegos cortos y divertidos

Firewatch

Duración : 4 horas.

: 4 horas. Plataformas: PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, macOS y PC.

Firewatch es, quizás, la referencia absoluta de los juegos cortos de grandísima calidad y con una enorme carga narrativa. Es uno de los imprescindibles de todas las listas. Está disponible, además, en todas las plataformas. Se juega de una forma muy sencilla y tiene varios finales en función de nuestras acciones. Su apartado narrativo es sobresaliente y su parte artística de diez. Un juego al que tienes que jugar y que podrás terminar en apenas 4 horas.

Little Nightmares

Duración : unas 3 horas y media.

: unas 3 horas y media. Plataformas: Nintendo Switch, PC, PlayStation y Xbox.

Aunque su secuela es muy reciente, la auténtica joya es esta, el primer juego. Un título de plataformas y puzzles muy sencillo con un gran apartado artísticos y una historia genial. Está disponible en la mayoría de las plataformas, dura bastante poco y te encantará. De hecho, que sepas por lo que dura (y cuesta) un juego tradicional AAA, te puedes comprar y jugar tanto el primero como su secuela. Imperdible.

Stray

Duración : 5 horas.

: 5 horas. Plataformas: PC y PlayStation.

El más reciente de toda la lista, y solo disponible en PC y en consolas de Sony, incluyendo tanto la PS4 como la PS5. Además, si tienes PlayStation Plus Extra o Premium puedes jugarlo sin necesidad de comprarlo, puesto que está incluido en la suscripción. Es una aventura muy simpática que mezcla puzzles y plataformas en un mundo Cyberpunk y con un gato como protagonista. Ideal para echarle unas cuantas horas.

What Remains of Edith Finch

Duración : 2 horas.

: 2 horas. Plataformas: PC, Xbox y PlayStation.

Uno de esos juegos muy cortos, pero con una historia desgarradora que recordarás por siempre. El título, que se lanzó para la generación anterior, es uno de los indies más aclamados de todos los tiempos, por su sencillez y por su puesta en escena, dos elementos que recubren una historia sobresaliente que no dejará indiferente a nadie.

A Way Out

Duración : unas 6 horas.

: unas 6 horas. Plataformas: PlayStation, PC y Xbox.

Una de las grandes superproducciones de EA que llegaba a las consolas y PC con el sello de Josef Fares, creador del magnífico Brothers: A Tale of Two Sons. Se trata de un juego de aventura enfocado para que juegue con otra persona. Es una historia de dos personas que se juega en simultáneo con diferentes puntos de vista. Un juego para jugar también en familia en navidad y uno de los más largos de la lista, pero que en pocas horas podrás completarlo.