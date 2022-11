Selena Gomez: Mi mente y yo

En varios de los puntos más dolorosos del documental de Apple TV+, la actriz y cantante parece profundamente agotada. Pero Selena Gomez: Mi mente y yo no explota la debilidad, sino que la enaltece. El director Alek Keshishian procura que la mirada de la cámara no sea intrusiva, violenta o implacable. Lo logra y, de hecho, convierte la honestidad imperfecta del relato de la producción en uno de los mayores logros del argumento. Selena Gomez no desea relatar sus dolencias psiquiátricas y físicas desde la lección o la convicción de la fortaleza. En realidad, tanto la forma en que cuenta su historia, como la manera en que las contempla a la distancia, se basan en la vulnerabilidad.